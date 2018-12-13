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У Львівській митниці ДФС повернуто першу грошову заставу

Суспільство | 12-12-2018, 17:47Коментарів: 0 0 Переглядів: 115 115    

Громадянину повернуто понад 90 тис. грн застави за ввезення авто в режимі транзиту територією України.
Так, громадянин України 01.12.2018 уніс грошову заставу в сумі 92 тис. грн. за ввезення транспортного засобу «БМВ» 1999 р.в. під час перетину кордону в пункті пропуску «Нові Яриловичі» (Чернігівська митниця ДФС). Сума коштів, унесена як грошова застава, еквівалентна сумі передбачених законодавством податків і зборів, що сплачуються при митному оформленні товарів у вільний обіг на території України.
10.12.2018 він виїхав за межі України в пункті пропуску «Рава- Руська – Гребенне» Львівської митниці ДФС. За його заявою 12.12.2018 кошти було перераховано на його банківську картку. Про отримання грошей громадянин повідомив митницю.
Як відомо, у зв’язку зі змінами, внесеними до Митного кодексу України, для громадян-резидентів встановлено нові умови ввезення транспортних засобів. Зокрема громадяни-резиденти, які не перебувають на консульському обліку, при переміщенні транспортного засобу на іноземній реєстрації в режимі транзиту сплачують грошову заставу в розмірі митних платежів, що підлягають сплаті при ввезенні таких автомобілів на митну територію України з метою вільного обігу.
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