Полонений командир "Яни Капу" Олег Мельничук відмовився давати свідчення Суспільство | 13-12-2018, 06:31 0 88 Командир рейдового буксира "Яни Капу" Олег Мельничук відмовився давати свідчення російському "слідству" і нагадав росіянам, що є військовополоненими.



Про це написав у Facebook адвокат з команди захисту військовополонених українських моряків Едем Семедляев.



Семедляев 12 грудня зустрівся зі своїм підзахисним.



За даними адвоката, в середу "пройшли слідчі дії" стосовно Мельничука.



"У своїх свідченнях він (Олег Мельничук) вказав, що відповідно до Женевської конвенції є військовополоненим, винним себе не вважає і не дає будь-яких свідчень ... Олег в міру своїх сил підтримує свою команду, а також просив подякувати всім, хто допомагає українським морякам", - розповів адвокат.



Семедляев зазначив, що слідчі ФСБ хочуть закрити рота адвокатам, тому вимагають від захисників підписувати "підписку про нерозголошення даних попереднього слідства".



"На що я відповів, що не можу підписати настільки "серйозний" документ, оскільки мені не ясно, які саме дані я не маю права розголошувати. Слідчий так і не зміг конкретизувати свою вимогу, після чого знайшов двох "студентів-понятих", які погодилися підписати", - додав адвокат.



Раніше стало відомо, що утримуваний в московському СІЗО "Лефортово" командир малого броньованого артилерійського катера ВМС України "Бердянськ" Роман Мокряк не даватиме ніяких свідчень до звільнення його екіпажу.



Нагадаємо, 25 листопада у Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ протаранили та відкрили вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України.



Росіяни захопили 2 українських катери, 1 буксир та 24 українських військовослужбовців. Троє з українських моряків зазнали поранень. Усіх затриманих моряків та співробітників СБУ, які були на борту, було заарештовано. Їм висунули звинувачення у "порушенні кордону".



Заарештованих українців етапували до Москви у СІЗО "Лефортово", трьох поранених утримують у медблоці слідчого ізолятора "Матроська тишина".



За словами уповноваженої ВР з прав людини Людмили Денісової, статус українських моряків як військовополонених, згідно з Женевською конвенцією, передбачає "особливу" модель звільнення.