У Варшаві під посольством РФ пройшла акція на підтримку Сенцова Суспільство | 13-12-2018, 06:54 0 80 У Варшаві (Польща) у рамках всесвітньої акції #SaveOlegSentsov у середу під посольством РФ пройшла акція протесту з вимогою звільнити усіх українських політв'язнів, які перебувають у Росії та в окупованому Криму.





Про це повідомляє "Укрінформ".



Активісти також закликали поляків бути солідарними з українцями.



"Олег Сенцов став синонімом свободи і ми прийшли, щоб його підтримати. Сьогодні ми тут, аби сказати: війна не скінчилася, вона триває, щодня гинуть люди", - підкреслила активістка варшавського Євромайдану Зоряна Вареня.



За її словами, схожі акції на підтримку Сенцова у ці дні проходять в Україні, Німеччині, Франції, США, Канаді.





УСІ ФОТО: "УКРІНФОРМ"

Зоряна Вареня заявила, що учасники світової акції вимагають ініціювати переговорний процес між РФ й Україною у справі звільнення Сенцова і всіх заручників Кремля.



Йдеться про понад 70 українських політв’язнів в Росії, більше 100 військовослужбовців і цивільних заручників у підвалах окупованого Донбасу та 24 моряків у московському слідчому ізоляторі "Лефортово".





"Учасники акції з прапорами Польщі й України тримали плакати з написами польською, українською та англійською мовами "Свободу українським в’язням Кремля", "Cтоп Путін. Стоп війна", "Стоп репресіям українських політв’язнів в Росії та Криму", "Врятувати Олега Сенцова" тощо.



Вони скандували гасла: "Cвобода", "Свободу Олегу Сенцову", - повідомляє "Укрінформ".



Як повідомлялось, українському політв'язню режисеру Олегу Сенцову в Страсбурзі вручили премію імені Сахарова, нагороду замість нього отримала його сестра Наталія Каплан.



Олег Сенцов, якого було незаконно затримано у травні 2014 року та засуджено до 20 років колонії суворого режиму у серпні 2015-го, утримується у російській колонії "Білий ведмідь" в Ямало-Ненецькому автономному окрузі РФ.



14 травня 2018 року політв'язень оголосив голодування з вимогою відпустити всіх українців, яких утримує РФ.



З 6 жовтня 2018 року Сенцов заявив про припинення голодування через загрозу примусового годування.



Нагадаємо, 25 листопада у Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ протаранили та відкрили вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України.



Росіяни захопили 2 українських катери, 1 буксир та 24 українських військовослужбовців. Троє з українських моряків зазнали поранень. Усіх затриманих моряків та співробітників СБУ, які були на борту, було заарештовано. Їм висунули звинувачення у "порушенні кордону".



Заарештованих українців етапували до Москви у СІЗО "Лефортово", трьох поранених утримують у медблоці слідчого ізолятора "Матроська тишина".



За словами уповноваженої ВР з прав людини Людмили Денісової, статус українських моряків як військовополонених, згідно з Женевською конвенцією, передбачає "особливу" модель звільнення.