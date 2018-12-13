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ООС: Бойовики били з мінометів біля Кримського, Гнутового і Чермалика, без втрат
|Суспільство | 13-12-2018, 08:06
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|Минулої доби бойовики 7 разів порушили режим тиші, застосувавши заборонене Мінськими угодами озброєння. Від початку поточної доби окупанти відкривали вогонь з мінометів в районі Гнутового. Втрат серед українських військових немає.
Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'днаних сил станом на 7:00 13 грудня.
"Зокрема, ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм по позиціях ОС неподалік населеного пункту Кримське - на Луганському напрямку та в районі селища Чермалик на Маріупольському напрямку", - підкреслили у штабі.
Крім цього, бойовики вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по населених пунктах Старогнатівка, Авдіївка, Тарамчук - на Донецькому напрямку.
За даними розвідки, протягом 12 грудня, 2 бойовиків отримали поранення.
"Поточної доби ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм в районі населеного пункту Гнутове на Донецькому напрямку. Втрат серед особового складу ОС немає", - йдеться у звіті.
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