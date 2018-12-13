У Туреччині швидкісний потяг врізався у шляхопровід: 4 загиблих, 43 постраждалих Суспільство | 13-12-2018, 09:41 0 66 У Туреччині зійшов з рейок швидкісний поїзд, який зіштовхнувся із приміським потягом. В результаті аварії загинули 4 чотири людини, ще 43 пасажири отримали травми.



Про це повідомляє CNN Turk.



За попередніми даними, швидкісний потяг Анкара - Конья близько 6:30 зіштовхнувся із приміським потягом.





Аварія сталася приблизно через чотири хвилини після того, як поїзд рушив від станції Енімахалле в передмісті турецької столиці.





На момент аварії швидкість поїзда складала 80-90 кілометрів на годину. Після зіткнення швидкісний поїзд врізався ще й в естакаду, обламки якого впали на вагони. В результаті аварії два вагони зійшли з рейок.





На місці працюють десятки рятувальників і машин швидкої допомоги, постраждалих відправляють до лікарень, в тому числі вертольотами.