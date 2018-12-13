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У Туреччині швидкісний потяг врізався у шляхопровід: 4 загиблих, 43 постраждалих
|Суспільство | 13-12-2018, 09:41
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|У Туреччині зійшов з рейок швидкісний поїзд, який зіштовхнувся із приміським потягом. В результаті аварії загинули 4 чотири людини, ще 43 пасажири отримали травми.
Про це повідомляє CNN Turk.
За попередніми даними, швидкісний потяг Анкара - Конья близько 6:30 зіштовхнувся із приміським потягом.
Аварія сталася приблизно через чотири хвилини після того, як поїзд рушив від станції Енімахалле в передмісті турецької столиці.
На момент аварії швидкість поїзда складала 80-90 кілометрів на годину. Після зіткнення швидкісний поїзд врізався ще й в естакаду, обламки якого впали на вагони. В результаті аварії два вагони зійшли з рейок.
На місці працюють десятки рятувальників і машин швидкої допомоги, постраждалих відправляють до лікарень, в тому числі вертольотами.
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