Автобаза ДУСі купила розкішні Мерседеси по $600 тисяч Суспільство | 13-12-2018, 09:48 0 75 Держорганізація "Автобаза Державного управління справами" за результатами тендеру замовила дві автівки Mercedes-Benc S-600 за 36,01 мільйона гривень.



Про це повідомляють "Наші гроші" з посиланням на систему "Прозорро".



Авто придбали в СП у формі ТОВ "Автомобільний Дім – Україна Мерседес Бенц".



Відзначається, що 11 грудня автобаза уклала угоду з постачальником автомобілів про їх купівлю за 41,98 мільйона гривень, але через добу – 12 грудня – уклала додаткову угода про узгоджене зменшення ціни на 6 мільйонів гривень.



Один з автомобілів вартістю 17,57 мільйона гривень (близько $625 тисяч) матиме пакет бронювання найвищою мірою захисту VR10, оббивку салону з чорної ексклюзивної шкіри, холодильний відсік, аудіосистему з навігацією, автоматичну систему кондиціонування повітря, автоматичний кондиціонер в задній частині салону, функцію пам’яті для задніх сидінь, пакет обробки шкірою, пакет декоративних елементів "Ексклюзив", відеокамеру кругового огляду, пакет пам’яті, систему пожежогасіння, декоративні елементи: тополь чорний полірований.



Другий автомобіль вартістю 18,44 мільйона гривень (близько $660 тисяч) теж матиме пакет бронювання найвищою мірою захисту VR10 та подібні опції, як у першого Мерседеса. Крім того, оббивку – чорна шкіра ексклюзив порцелян, задню частина салону з перегородкою, систему нічного бачення, ТВ-тюнер, мультімедійну систему для пасажирів задніх сидінь, систему захисту салону.



Обидва авто виконані у кольорі "чорний металік".



Повідомляється, що закупівля "Мерседесів" відбулася за переговорною процедурою, оскільки замовник двічі відміняв тендер через відсутність достатньої кількості учасників.



Радник президента Петра Порошенка Юрій Бірюков, пояснюючи закупівлю дорожчих Мерседесів, повідомив, що "ДУС не тільки, та й не скільки президента обслуговує".



"І у Петра Олексійовича машини є, не змінювались з 2014 року і не планувалися до заміни. Фішка в тому, що машини купують для обслуговування іноземних делегацій ... специфікацію замовлення прописувала служба протоколу Кабміну, служба протоколу Верховної Ради, а узгоджував це все неподобство – Управління держохорони", - написав Бірюков у Facebook.



При цьому, за даними "Наших грошей", наприклад, президент Франції, де 11 грудня стався черговий теракт, Еммануель Макрон їздить на службовому кросовері Citroen DS7 Crossback, який коштує орієнтовно $60 тисяч, що у десять разів дешевше від автомобілів ДУСі.



А канцлер Німеччини Ангела Меркель воліє їздити на автівці вітчизняного виробника – броньованому Audi A8 Securitу, вартістю $300–570 тисяч.



Зазначається, що у 2018 році Автобаза ДУСі вже придбала автомобілів на 27,91 мільйона гривень.



Зокрема, 15 Тойота Камрі (по 0,74 мільйона гривень за штуку), Тойота Лендкрузер 200 (за 2,05 мільйона гривень), Мерседес V250 L (avant-garde) за 2,35 мільйона гривень, Мерседес V250 d (avant-garde) за 2,39 мільйона гривень, Мерседес S560 4M long (за 4,47 мільйона гривень) та Мерседес S560 4M long (за 5,55 мільйона гривень).