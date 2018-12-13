НА ПРАВИЛЬНІЙ СТЕЖЦІ ДО ЛІСУ Суспільство | 13-12-2018, 09:51 0 74





Минулої середи у стінах Бродівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 панував святковий настрій. Ще б пак, учнівське лісництво «Паросток» завоювало «срібло» на Всеукраїнському конкурсі Товариства лісівників України і до них для вручення високої нагороди завітав головний лісничий, перший заступник начальника Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства Ярослав Целень.

Перемога, треба сказати, далася школярам не випадково. Президія Всеукраїнської ради ТЛУ скрупульозно відбирала подані на конкурс матеріали. Згідно з правилами, участь у ньому може брати учнівське лісництво, яке має, як мінімум, трирічну біографію своєї діяльності. Бродівське більш, ніж утричі, перевищує цей показник. При тісній взаємодії Бродівського лісгоспу і школи «Паросток» виріс у діяльну організацію, яка налічує близько двох десятків активних членів, небайдужих до природи і лісу зокрема. Найбільш активні серед них старшокласники – Руслан Матящук, Вікторія Кінаш, Ілона Грубіш, Тетяна Корольчук, Дмитро Жолнович, Тетяна Войтів…

Керівник учнівського лісництва «Паросток» Лілія Малик зазначила, що успішна співпраця школи та держлісгоспу має позитивну віддачу. У дітей виховується дбайливе ставлення до лісу, розширюються та поглиблюються знання природничих наук. Школярі відчувають значну підтримку лісівників, зокрема, відповідальне шефство над ними здійснює інженер лісових культур ДП «Бродівський ЛГ» Лідія Кінаш. І це мотивує їх бути більш активними та старанними, вони цікавляться, освоюють та розвивають навички роботи у лісовому господарстві. Юні лісівники вивчають основи лісознавства, працюють на лісових ділянках, на розсаднику та у теплицях пліч-о-пліч з лісівниками-наставниками, готують науково-дослідницькі роботи. Збирають насіння, садять саджанці, пильнують за мурашниками, роблять годівнички для птахів…

Члени учнівського лісництва після закінчення школи здобувають вищу освіту для подальшої роботи у лісівничій галузі. А при вступі участь в учнівському лісництві дає їм додаткові бонуси…

Гарну теоретичну підготовку та практичні навички гідно оцінені численними грамотами та подяками, які отримують юні лісівники на різних природоохоронних конкурсах та змаганнях обласного рівня.

І ось нагорода всеукраїнська. Почесна Грамота Товариства лісівників і приз у вигляді медіа проектора.

Вручаючи їх школярам-сташокласникам, Ярослав Целень щиро подякував дирекції школи за тісну співпрацю з лісівниками Бродівщини і висловив сподівання, що такі активні члени «Паростка» в майбутньому уже не зможуть бути байдужими до лісу і, цілком можливо, досить скоро оберуть у житті благородну професію лісівника.

Схвальні оплески школярів додали досвідченому працівникові лісу Ярославу Целеню оптимізму. Згадав, коли вчився у школі, теж був членом учнівського лісництва.

