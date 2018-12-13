Через снігопад в'їзд вантажівок у Київ обмежено, працюють пункти обігріву Суспільство | 13-12-2018, 10:57 0 65 Через погіршення погоди з 6 години ранку 13 грудня обмежено в'їзд вантажних транспортних засобів у Київ.



Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, на під'їзних автошляхах до столиці обмежено рух велекогабаритних транспортних засобів у межах Київської та Житомирської областей.



Патрульна поліція зазначає, що станом на 9 ранку обмежено рух вантажівок на дорогах: М01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі; Н07 Київ – Суми – Юнаківка; М03 Київ – Харків – Довжанський; Р03 Південно східний обхід Києва; М-05 Київ – Одеса; М06 Київ – Чоп; М07 Київ – Ковель – Ягодин.



У Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій, Черкаській, Полтавській та Київській областях, де йде сніг з утворенням снігового покриву у 5-18 см, дорожнє покриття засніжене та снігова каша. На перевальних ділянках доріг – мокре та місцями засніжене.



Проїзд іншими автомобільними дорогами загального користування забезпечено.



Із 8 години у Києві в місцях прогнозованого скупчення вантажного транспорту заплановано встановлення 5 мобільних пунктів обігріву (Брест-Литовське шосе, Бориспольське шосе, Броварський проспект, Гостомильське та Одеське шосе).







"У наметі водії можуть зігрітися, попити чай та поїсти. Кожен, хто потребує негайної допомоги у період снігових опадів, може звернутися до рятувальників, які цілодобово чергують в пункті обігріву", – наголошує київське управління ДСНС



У Києві для допомоги населенню організовано чергування спеціальної техніки ДСНС: проспект Глушкова 2 особи й 1 одиниця техніки, Наддніпрянське шосе – 2 особи й 1 одиниця техніки, вулиця Олени Теліги – 2 особи й 1 одиниця техніки.



Транспортне сполучення на автомобыльних дорогах державного та місцевого значення забезпечено.



За даними УкрГідрометцентру, у четвер снігопади тривають у Київській, Львівській, Чернігівській, Полтавській, Кіровоградській, Харківській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Дніпропетровській,, Одеській, Рівненській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Миколаївській областях та у Києві.



Дощ із мокрим снігом – у Волинській області.



Вдень на більшій частині території України невеликий, на Прикарпатті помірний сніг. Вітер переважно північно-західний (у південній та східній частині – південний), 5-10 м/с.



На дорогах можлива ожеледиця. Температура від 4 морозу до 1 тепла, в Карпатах 5-10 морозу.



На Київщині невеликий сніг, на дорогах ожеледиця, вітер північно-західний помірний. Температура по області та у Києві від 0 до 2 морозу.