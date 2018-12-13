Центр обліку та нічного перебування бездомних потребує теплого одягу Суспільство | 13-12-2018, 10:59 0 122 Уже багато років у Львові на вул. Кирилівській, 3а діє Центр обліку та нічного перебування бездомних громадян, в якому потребуюча людина може отримати ночівлю, харчі та теплий одяг, відновити документи. Як зазначають у Центрі, є потреба у теплому одязі та взутті, в основному, чоловічому. Тому усіх небайдужих просять допомогти.

Як розповів керівник Центру Олександр Бородін, зараз послугами нічлігу щоденно користуються близько 40 людей, проте з настанням холодів їх стає більше, тому, традиційно, при мінусовій температурі повітря у Центрі працюватиме ще й денний пункт обігріву.



«На час холодів нам особливо не вистачає теплого чоловічого одягу та взуття. Якщо хтось може допомогти, то просимо теплі речі — светри, штани, теплі куртки та взуття середніх розмірів, особливо чоловіче, а також білизну, шкарпетки, приносити у Центр на вул. Кирилівську, 3а», — зазначив Олександр Бородін.



Контактний телефон: 233−14−79.



Довідка

Центр обліку та нічного перебування бездомних громадян є бюджетною установою управління соціального захисту Львівської міської ради, та надає різні види соціальних послуг громадянам, які опинились на «вулиці». Зокрема, веде первинний облік бездомних громадян, видає посвідчення про взяття на облік і тимчасову прописку, сприяє реєстрації переважного місцезнаходження, здійснює соціальне патрулювання, надає інформаційні, правові та консультаційні послуги, сприяє у відновленні документів, майнових і житлових прав.