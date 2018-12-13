   
MediaStar Logo
   Сьогодні: четвер, 13/12/2018 З Нового року місцева влада зможе контролювати збір податків на своїй території...>> Постановочну групу фолк-опери «Коли цвіте папороть» відзначать Обласною премією у галузі культури...>> Громади Львівщини та Івано-Франківщини створюють туристичний субрегіон...>> Відбулася прем’єра створеного за підтримки Держкіно фільму «Пригоди S Миколая»...>> Рекордні 1,2 млрд грн податків та зборів надійшли до місцевих бюджетів Львівщини у листопаді 2018 року...>> З 18 грудня розпочнуть роботу місця для передноворічної роздрібної торгівлі хвойними деревами...>> На лінію виїхав уже 9-й трамвай із закуплених у Берліні...>> Сьогодні у Львові стартує фестиваль «Дні українського кіно»...>> Мерія нагадує про необхідність неухильно дотримуватися правил безпечної поведінки під час проведення святкових заходів і зимового відпочинку...>> Центр обліку та нічного перебування бездомних потребує теплого одягу...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Гриценко про напад на нього: Це і є твоя мобілізація, Петре?...
 >>> 
Клімкін пояснив, чому не треба розривати дипвідносини з РФ...
 >>> 
Олександр Ганущин прозвітував про третій рік роботи Львівської обласної ради VІІ скликання...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Стрілянина у Страсбурзі: поліція показала фото підозрюваного, розшук триває...
13-12-2018, 09:44  >>> 
У львівському аеропорту затримано турка, який розшукується компетентними органами Угорщини за відмивання грошей...
12-12-2018, 11:38  >>> 
Мешканцю Жмеринки, який вчинив низку злочинів на Львівщині, суд виніс вирок...
12-12-2018, 11:37  >>> 
   Здоров'яЗдоров
З початку року на кір захворіли майже 47 тисяч людей - МОЗ...
12-12-2018, 07:28  >>> 
На Львівщині зросла кількість обстежених на виявлення онкопатологій жінок...
10-12-2018, 16:27  >>> 
Працівників 8-ми львівських шкіл вчать ефективного управління...
06-12-2018, 16:03  >>> 

Рекордні 1,2 млрд грн податків та зборів надійшли до місцевих бюджетів Львівщини у листопаді 2018 року

Суспільство | 13-12-2018, 11:57Коментарів: 0 0 Переглядів: 61 61    


Як повідомили в управлінні моніторингу доходів та обліково-звітних систем ГУ ДФС у Львівській області у листопаді 2018 року платники податків Львівщини сплатили до місцевих бюджетів 1 153,3 млн. грн. Це найбільші надходження, порівнюючи з попередніми місяцями 2018 року. Індикативний показник, доведений ДФС України, на листопад 2018 року виконано на 110,0 відс., надійшло на 104,6 млн. грн. більше. Порівнюючи з листопадом 2017 року надходження податків, зборів та інших обов’язкових платежів, що контролюються Головним управлінням ДФС у Львівській області, до місцевих бюджетів області зросли на 200,1 млн. грн. або на 21 відсоток.
Так, до місцевих бюджетів з основних бюджетоутворюючих податків сплачено 676,2 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб, що на 120,1 млн. грн. або на 21,6 відс. більше, ніж у листопаді 2017 року. Також сплачено 82,9 млн. грн. плати за землю, що порівнюючи з листопадом минулого року на 7,1 млн. грн. або на 9,4 відс. більше. Надходження єдиного податку у листопаді 2018 року склали 264,8 млн. грн. та порівнюючи з минулорічним листопадом вони зросли на 33,5 відс. або на 66,4 млн. гривень.
   Новини по темі: Суспільство
З Нового року місцева влада зможе контролювати збір податків на своїй території...
13-12-2018, 14:02  >>> 
Рекордні 1,2 млрд грн податків та зборів надійшли до місцевих бюджетів Львівщини у листопаді 2018 року...
13-12-2018, 11:57  >>> 
Центр обліку та нічного перебування бездомних потребує теплого одягу...
13-12-2018, 10:59  >>> 
Через снігопад в'їзд вантажівок у Київ обмежено, працюють пункти обігріву...
13-12-2018, 10:57  >>> 
НА ПРАВИЛЬНІЙ СТЕЖЦІ ДО ЛІСУ...
13-12-2018, 09:51  >>> 
Автобаза ДУСі купила розкішні Мерседеси по $600 тисяч...
13-12-2018, 09:48  >>> 
Мадуро звинуватив радника Трампа в підготовці держперевороту у Венесуелі...
13-12-2018, 09:45  >>> 
   АктуальноАктуально
В новорічну ніч на Сихові відбудеться відеопроекція і виступ гурту «Ягоди»...
11-12-2018, 12:44  >>> 
Омбудсмен РФ розписала, як добре утримують поранених українців...
07-12-2018, 09:08  >>> 
Полторак: Кораблі ВМС України продовжать проходити через Керченську протоку...
07-12-2018, 08:06  >>> 
   ПолітикаПолітика
ЄСПЛ покарав українську юристку, яка "засипала" Страсбург сумнівними скаргами про Донбас...
13-12-2018, 09:47  >>> 
США: Впливові експерти і політики закликали Трампа посилити тиск на РФ...
13-12-2018, 08:05  >>> 
Європарламент схвалив угоду про зону вільної торгівлі ЄС із Японією...
13-12-2018, 06:50  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Маркарова не буде членом наглядових рад двох банків...
13-12-2018, 06:52  >>> 
На Львівщині спостерігається стабільний темп зростання економіки, - Роман Филипів...
12-12-2018, 17:37  >>> 
Електронні цифрові підписи, згенеровані до 7 листопада 2018 року, можна використовувати до закінчення строку дії посиленого сертифіката відкритого ключа...
12-12-2018, 16:25  >>> 
   СуспільствоСуспільство
З Нового року місцева влада зможе контролювати збір податків на своїй території...
13-12-2018, 14:02  >>> 
Рекордні 1,2 млрд грн податків та зборів надійшли до місцевих бюджетів Львівщини у листопаді 2018 року...
13-12-2018, 11:57  >>> 
Центр обліку та нічного перебування бездомних потребує теплого одягу...
13-12-2018, 10:59  >>> 
   ВладаВлада
Трамп може скасувати зустріч з Путіним через його агресію в Азовському морі...
28-11-2018, 04:36  >>> 
У Конгресі США закликали Трампа притягнути Путіна до відповідальності за дії на Азові...
26-11-2018, 08:05  >>> 
Порошенко в понеділок поговорить з генсеком НАТО та лідерами держав...
26-11-2018, 05:24  >>> 
   КультураКультура
Постановочну групу фолк-опери «Коли цвіте папороть» відзначать Обласною премією у галузі культури...
13-12-2018, 12:45  >>> 
Відбулася прем’єра створеного за підтримки Держкіно фільму «Пригоди S Миколая»...
13-12-2018, 11:58  >>> 
В Андріївській церкві проведуть першу літургію вселенського патріархату...
13-12-2018, 09:42  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
14:02 З Нового року місцева влада зможе контролювати збір податків на своїй території
12:45 Постановочну групу фолк-опери «Коли цвіте папороть» відзначать Обласною премією у галузі культури
11:59 Громади Львівщини та Івано-Франківщини створюють туристичний субрегіон
11:58 Відбулася прем’єра створеного за підтримки Держкіно фільму «Пригоди S Миколая»
11:57 Рекордні 1,2 млрд грн податків та зборів надійшли до місцевих бюджетів Львівщини у листопаді 2018 року
11:04 З 18 грудня розпочнуть роботу місця для передноворічної роздрібної торгівлі хвойними деревами
11:03 На лінію виїхав уже 9-й трамвай із закуплених у Берліні
11:01 Сьогодні у Львові стартує фестиваль «Дні українського кіно»
11:00 Мерія нагадує про необхідність неухильно дотримуватися правил безпечної поведінки під час проведення святкових заходів і зимового відпочинку
10:59 Центр обліку та нічного перебування бездомних потребує теплого одягу

   Анонси
Закарпатських школярів запрошують взяти участь у мистецькому конкурсі від ДФС...
12-12-2018, 17:47  >>> 
Новорічний Вертеп завітає до міста Львова на льодову ковзанку на площі Ринок...
12-12-2018, 14:36  >>> 
Відкриття мандрівного виставкового проекту “Майдан: простір творчості” у Львові...
07-12-2018, 17:26  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования