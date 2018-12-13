Рекордні 1,2 млрд грн податків та зборів надійшли до місцевих бюджетів Львівщини у листопаді 2018 року Суспільство | 13-12-2018, 11:57 0 61



Як повідомили в управлінні моніторингу доходів та обліково-звітних систем ГУ ДФС у Львівській області у листопаді 2018 року платники податків Львівщини сплатили до місцевих бюджетів 1 153,3 млн. грн. Це найбільші надходження, порівнюючи з попередніми місяцями 2018 року. Індикативний показник, доведений ДФС України, на листопад 2018 року виконано на 110,0 відс., надійшло на 104,6 млн. грн. більше. Порівнюючи з листопадом 2017 року надходження податків, зборів та інших обов’язкових платежів, що контролюються Головним управлінням ДФС у Львівській області, до місцевих бюджетів області зросли на 200,1 млн. грн. або на 21 відсоток.

Так, до місцевих бюджетів з основних бюджетоутворюючих податків сплачено 676,2 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб, що на 120,1 млн. грн. або на 21,6 відс. більше, ніж у листопаді 2017 року. Також сплачено 82,9 млн. грн. плати за землю, що порівнюючи з листопадом минулого року на 7,1 млн. грн. або на 9,4 відс. більше. Надходження єдиного податку у листопаді 2018 року склали 264,8 млн. грн. та порівнюючи з минулорічним листопадом вони зросли на 33,5 відс. або на 66,4 млн. гривень.

