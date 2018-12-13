З Нового року місцева влада зможе контролювати збір податків на своїй території Суспільство | 13-12-2018, 14:02 0 77

З Нового року органи місцевого самоврядування отримають можливість контролювати сплату податків та зборів на своїй території та боротися з неплатниками податків. Як наголосила консультант з бюджетних питань Офісу реформ у Львівському регіональному відділенні Асоціації міст України Ярослава Пишник, це стало можливим після того, як Президент Петро Порошенко підписав зміни до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів.

За словами експерта, вкрай важливими для органів місцевого самоврядування є такі зміни до Податкового кодексу:

«Контролюючі органи відповідно до Бюджетного кодексу України подають органам місцевого самоврядування у розрізі джерел доходів звітність:

про суми нарахованих та сплачених податків і зборів, суми податкового боргу та надмірно сплачених до місцевих бюджетів податків і зборів на відповідних територіях - щомісячно, не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним;

про суми списаного податкового боргу; розстрочені і відстрочені суми податкового боргу і грошових зобов’язань платників податків; суми наданих податкових пільг, включаючи втрати доходів бюджету від їх надання - щокварталу, не пізніше 25 днів після закінчення звітного кварталу.

Зазначена звітність по платниках надається контролюючим органом за запитом органу місцевого самоврядування».



«Не секрет, шо органам місцевого самоврядування не завжди вдавалося налагодити співпрацю з податковими органами щодо надання інформації про сплачені податки та збори, неплатників та суми списаного податкового боргу. З цією практикою боролася як Асоціація міст України, яка вже давно лобіювала питання про те, щоби контролюючі органи надавали ОМС усю необхідну інформацію про платників податків, так і голови міст та об’єднаних територіальних громад. Зокрема, під час недавньої зустрічі міських голів з головою Львівської обласної державної адміністрації Олегом Синюткою це питання підняв голова Кам’янка-Бузької об’єднаної територіальної громади Олег Омелян. І дуже добре, що Верховна Рада та Президент нарешті дослухалися до представників органів місцевого самоврядування», -- сказала Ярослава Пишник.



Як відзначила експерт, згадані зміни до Податкового кодексу дозволять ОМС об’єднати зусилля з контролюючими органами для боротьби з неплатниками податків. Відтак місцева влада зможе збільшити надходження до своїх бюджетів, що сприятиме її подальшому розвитку.

Офіс реформ у Львівському РВ АМУ





