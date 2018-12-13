Директора державного підприємства оштрафували за порушення вимог антикорупційного законодавства Суспільство | 13-12-2018, 15:35 0 128

Органами прокуратури області забезпечена участь прокурора у судовому розгляді адміністративного протоколу, складеного та скерованого до суду працівниками УЗЕ у Львівській області, стосовно директора одного із державних підприємств.



Суб’єкт декларування несвоєчасно, без поважних причин, подав щорічну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, чим вчинив адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, передбачене частиною першою статті 172-6 КУпАП.



Так, постановою Шевченківського районного суду м. Львова фігуранта визнано винним та призначено покарання у вигляді штрафу.



Після неодноразового оскарження особою рішення суду, на даний час воно набуло законної сили.



Зазначимо, що крім цього, прокуратура внесла подання з метою вирішення питання про проведення службового розслідування та притягнення правопорушника до дисциплінарної відповідальності.







Прес-служба прокуратури Львівської області