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Небайдужих запрошують долучитись до благодійної акції зі збору подарунків для дітей зі Сходу

Суспільство | 13-12-2018, 17:06Коментарів: 0 0 Переглядів: 74 74    

Львівська обласна бібліотека для юнацтва ім. Романа Іваничука долучається до благородної ініціативи львівського гурту SECRET FORÉST - збору подарунків для дітей Сходу.
Проект має на меті привернути увагу суспільства до тисяч українських родин, які через певні причини залишаються на лінії вогню. Зібрані кошти підуть на придбання новорічно-різдвяних подарунків для дітей із 50-ти малозабезпечених сімей Авдіївки та Вугледара.
Кожен небайдужий українець може долучитися до акції. Книжки, розмальовки чи іграшки можна принести до 20 грудня у редакцію тижневика Аудиторія (Львівська політехніка, вул. Бандери, 12, к. 229) або  у Львівську обласну бібліотеку для юнацтва ім. Р. Іваничука (пл. Ринок, 9, абонемент, перший поверх).
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