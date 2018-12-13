«Не бійтесь та йдіть до своєї мети», - учасник проекту «Рука допомоги» Іван Федорич Суспільство | 13-12-2018, 17:07 0 71



Проект «Рука допомоги» надав понад 20 мільйонів гривень поворотної фінансової допомоги безробітним малозабезпеченим та внутрішньо переміщеним українцям на відкриття бізнесу, а також підприємцям на створення нових робочих місць.

Загальна сума фінансової допомоги, що була надана (або надійде найближчим часом) підприємцям-початківцям, склала 13,5 млн гривень. Найбільше підприємців з’явилось у Львівській області - 115 людей.

Один із них – Іван Федорич, який навчає дітей робототехніки та програмування у Львові. Колишній малозабезпечений вирішив створити доступні курси для малечі, які допоможуть опанувати основи новітніх технологій.

«Двоє моїх дітей навчаються в школі в молодших класах. І я хотів заповнити прогалини у освіті, створити гуртки робототехніки та програмування. Мої гуртки функціонують у п’яти школах Львова», - зазначив Іван Федорич.

Окрім того, він порадив людям, які тільки планують почати власну підприємницьку діяльність не боятися та йти до своєї мети. Зазначимо, що упродовж 2018 новоспечені підприємці створили 56 нових робочих місць та сплатили до місцевих бюджетів і пенсійного фонду 1,3 млн гривень податків та внесків. Найчастіше учасники обирають бізнес у сфері надання послуг населенню.

Зазначимо, перші учасники пілотного проекту отримали обладнання та матеріали для започаткування власної справи та почали працювати у вересні 2017 року. Станом на 1 грудня 2018 року завдяки Проекту уже 243 учасники проекту захистили бізнес-плани, а 213 з них отримали фінансову допомогу та розпочали підприємницьку діяльність.

