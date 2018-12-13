Понад 12 тисяч фермерів в області цьогоріч отримали дотацію на молодняк ВРХ Суспільство | 13-12-2018, 17:08 0 74

На Львівщині завершився третій етап прийому документів для нарахування дотації фізичним особам за утримання молодняка великої рогатої худоби. Про це інформують у департаменті агропромислового розвитку Львівської ОДА.

Відтак, за вересень - листопад дотацію нарахували 12,4 тис фізичним особам за утримання 16,8 тис голів молодняка ВРХ. Сума нарахованої дотації - 15,4 млн гривень.

Всього за період з квітня по грудень для нарахування дотації прийняли документи від 15278 фізичних осіб за утримання 21774 голів молодняка ВРХ на загальну суму 26,8 млн гривень.

Нагадаємо, що цьогоріч нарахування фізичним особам дотації за утримання молодняка ВРХ проводилось з квітня по грудень у три етапи: на 1 травня, 1 вересня та 1 грудня.

