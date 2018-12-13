У Київському центрі зайнятості назвали вакансії з найбільшими зарплатами Суспільство | 13-12-2018, 17:12 0 79





У столичному центрі зайнятості станом на 1 листопада 2018 року зареєстровано 8,5 тисячі безробітних.

Про це Укрінформу повідомили у прес-службі Київського міського центру зайнятості (КМЦЗ).



Серед зареєстрованих безробітних 88% осіб мають вищу освіту, водночас професійно-технічну та загальну середню - всього 6% безробітних.



У службі зайнятості інформують, що у базі даних є велика кількість вакансій з високим рівнем заробітної плати. Так, головний консультант може отримувати понад 37 тис. грн, фінансовий директор та директор з маркетингу — 20 тис. грн, монтажник систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту й аспірації — понад 19 тис. грн, охоронець та директор дошкільного виховного закладу — 17 тис. грн, крановий електрик — 15 тис. грн, монтажник та слюсар — понад 14 тис. грн.



Зокрема, кількість вакансій, що налічується у базі служби зайнятості — 12,3 тисячі.



За професійними групами, найбільша потреба на ринку праці для кваліфікованих робітників з інструментом - 20,5%, працівників найпростіших професій (без вимог до освіти та досвіду роботи) - 19,6%, фахівців — 13,5%, працівників сфери торгівлі і послуг — 13,4%, робітників з обслуговування устаткування та машин — 11,8%, службовці та керівники — 4,4%.



Серед вакансій, поданих роботодавцями до столичної служби зайнятості, найбільший попит на такі спеціальності : прибиральник службових приміщень, фахівець, бухгалтер, водій автотранспортних засобів, двірник, продавець-консультант, охоронник, вантажник, сестра медична, спеціаліст державної служби, контролер-касир, слюсар-сантехнік, інженер.



Середній розмір заробітної плати у вакансіях становив 6,4 тисячі гривень.



Водночас у КМЦЗ підкреслили, що сьогодні найбільший дефіцит кадрів на ринку праці спостерігається на професії: прибиральник службових приміщень, двірник, водій автотранспортних засобів, вантажник, контролер-касир, охоронник, кухар, продавець продовольчих товарів, слюсар-сантехнік, муляр, вихователь дошкільного навчального закладу, швачка, маляр, бетоняр.



Залишається високим попит на професіоналів та фахівців з досвідом роботи - бухгалтерів, лікарів, сестер медичних, вихователів.



Відділ інформаційної роботи

Київського міського центру зайнятості

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