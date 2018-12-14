Нацрада оштрафувала 3 телеканали через недостатню кількість української мови Суспільство | 14-12-2018, 06:08 0 84 Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення оштрафувала три супутникові телеканали через недотримання обов’язкової частки української мови в ефірі.



Про це повідомляється на сайті Нацради.



"За результатами перевірок ТОВ "Дорослі канали", м. Київ (логотип "BOLT"), і ТОВ "Телерадіокомпанія "Корисне ТБ", м. Київ (телеканали "ДАЧА" і "EPOQUE"), які підтвердили дані моніторингів Національної ради, регулятор 13 грудня стягнув штраф із цих мовників через недотримання ними передбаченої законодавством обов’язкової частки української мови в ефірі", - йдеться у повідомленні.



Розмір штрафу – 5% суми ліцензійного збору, що для всіх супутникових телеканалів становить 19 306,05 грн.



У Нацраді зазначили, що тижневий моніторинг телеканалу "BOLT" проводився у період із 14 по 20 серпня 2018 року. Згодом під час перевірки було підтверджено, що частка передач та/або фільмів, виконаних державною мовою, була меншою за 75% від загального контенту, як цього вимагає закон "Про телебачення і радіомовлення".



У визначених законодавством проміжках часу кількість державної мови була: між 07.00 та 18.00 – 54%; між 18.00 та 22.00 – 66%; між 07.00 та 22.00 – 57 %.



Моніторинг телеканалу "ДАЧА" тривав із 13 по 19 липня. Перевіркою ліцензіата встановлено, що між 07.00 та 18.00 частка української мови не перевищила 56%; між 07.00 та 22.00 – 58% і між 18.00 та 22.00 – 56%.



На телеканалі "EPOQUE", де моніторинг відбувся із 7 по 13 липня, виявлено такі показники обсягу української мови в передачах: між 07.00 та 18.00 – 24%; між 18.00 та 22.00 – 37% і між 07.00 та 22.00 – 27 %.



Закон встановлює обов’язкову частку україномовного контенту на загальнонаціональних телеканалах в обсязі 75%. Телерадіокомпанії місцевого мовлення повинні транслювати не менше від 60% ефіру українською мовою.