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Окупанти планували підірвати водогін "Сіверський Донець – Донбас"
|Суспільство | 14-12-2018, 09:40
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|Бійцями ЗСУ поблизу лінії зіткнення на Донбасі буловиявлено і знешкоджено саморобні вибухові пристрої, закладені під водогоном "Сіверський Донець – Донбас".
Про це повідомляє прес-центр ООС.
"В ході обстеження ділянки місцевості, прилеглої до лінії зіткнення, військовослужбовцями одного з саперних підрозділів центру розмінування ОКП ОС та мотопіхотної бригади виявлено та знешкоджено саморобні вибухові пристрої, закладені під водогоном "Сіверський Донець – Донбас", що живить водою населені пункти Торецьк, Горлівка, Донецьк та інші населені пункти Донеччини", - йдеться у повідомленні.
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