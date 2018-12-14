Окупанти планували підірвати водогін "Сіверський Донець – Донбас" Суспільство | 14-12-2018, 09:40 0 69 Бійцями ЗСУ поблизу лінії зіткнення на Донбасі буловиявлено і знешкоджено саморобні вибухові пристрої, закладені під водогоном "Сіверський Донець – Донбас".



Про це повідомляє прес-центр ООС.



"В ході обстеження ділянки місцевості, прилеглої до лінії зіткнення, військовослужбовцями одного з саперних підрозділів центру розмінування ОКП ОС та мотопіхотної бригади виявлено та знешкоджено саморобні вибухові пристрої, закладені під водогоном "Сіверський Донець – Донбас", що живить водою населені пункти Торецьк, Горлівка, Донецьк та інші населені пункти Донеччини", - йдеться у повідомленні.