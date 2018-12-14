Доба в районі ООС: 22 обстріли, загинули двоє бійців ЗСУ Суспільство | 14-12-2018, 09:42 0 87 Минулої доби російські окупаційні війська 22 рази порушили режим припинення вогню. Противник продовжує застосовувати заборонене Мінськими угодами озброєння.



Про це повідомляє прес-центр ООС



Зокрема, ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм по позиціях Об'єднаних сил неподалік хутора Вільний, що на Попаснянському напрямку та в районі населених пунктів Водяне, Гнутове на Маріупольському напрямку.



Також, російські окупанти вели вогонь з БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по позиціях ОС неподалік населеного пункту Кримське – на Луганському напрямку, в районі населеного пункту Новгородське, що на Горлівському напрямку, по населених пунктах Мар'їнка, Красногорівка, Авдіївка, Невельське - на Донецькому напрямку та позиціях українських військових в районі населених пунктів Широкине та Водяне на Маріупольськом напрямку.



Внаслідок бойових дій двоє українських військових загинули.



За даними розвідки, 13 грудня трьох окупантів було знищено та чотирьох поранено.



Протягом поточної доби ворог двічі відкривав вогонь по позиціях українських військових в районі населеного пункту Гнутове на Маріупольському напрямку. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не має.