У Будапешті другий день протестів проти "рабського закону" Суспільство | 14-12-2018, 10:48 0 63 У Будапешті у четвер ввечері знову відбулися акції протесту проти нових змін у трудовому кодексі, який назвали "рабським законом".



Про це повідомляє Daily News Hungary.



Учасники акції зібралися на площі біля парламенту о 6 годині вечора, потім рушили через міст Маргарет, пройшли вздовж берега річки та зупинилися перед прокуратурою і скандували: "Ми вимагаємо вільних судів!".





Потім протестувальники повернулися до парламенту, де вони майже повністю заповнили площу. Деякі учасники мали прапори Угорщини та Європейського Союзу, а також опозиційних партій.



Деякі протестувальники, незважаючи на заклики до мирного мітингу, кидали пляшки та інші предмети у поліцейських. Поліція повідомила, що двоє офіцерів отримали травми, також правоохоронці застосували сльозогінний газ.





За інформацією Associated Press, глава адміністрації угорського прем’єра Гергей Гуйяш назвав демонстрантів "людьми Сороса" і заявив, що вони продемонстрували "відкриту антихристиянську ненависть".



Подібний протест відбувся і в середу після прийнятих парламентом змін до Трудового кодексу, включаючи збільшення максимального ліміту для щорічної понаднормової роботи з 250 до 400 годин.