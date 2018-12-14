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Промисловість і рекреація можуть однаково сприяти розвитку громади

Суспільство | 14-12-2018, 11:55Коментарів: 0 0 Переглядів: 57 57    
Промисловість і рекреація можуть однаково сприяти розвитку громади

Як максимально стимулювати розвиток підприємництва та туристичної галузі на території громад вивчають голови ОТГ, заступники та проектні менеджери із громад Львівської, Черкаської та Херсонської областей

Успішним досвідом прийнятих рішень та реалізованих проектів діляться ОТГ Київської області.

У перший день відвідин Київщини, гості завітали до Київського ЦРМС, де директор спільно з радниками розповіли про стан реформи в області, кількість об’єднаних територіальних громад. Із 12-ти громад у Київській області, програмою візиту передбачалося відвідування Пісківської та Великодимерської громад.

Унікальність відвідин обидвох ОТГ пізнавальна тим, що Пісківська ОТГ своїм стратегічним розвитком бачить туризм і рекреацію, а Великодимерська – розвиток промислового потенціалу і нарощення виробництва. На території останньої знаходяться промислові потужності напою «Кока кола», чаю «Мономах» тощо.

Великодимерська селищна громада Броварського району створена у жовтні 2017 року із 5 рад. Площа об'єднаної територіальної громади – більше 208 км кв, чисельність населення – 18 тис. 226 мешканців.

Перші вибори у Пісківській селищній об’єднаній територіальній громаді відбулися у квітні 2016 року і об’єднали дві ради. Площа ОТГ – трохи більше 154 км кв з чисельністю населення 8 тис 137 жителів.

Завдяки чітко визначеним стратегічним напрямкам розвитку громад, тут вдається на високому рівні надавати освітні, медичні, культурні та соціальні послуги. Реалізуються сучасні програми енергоефективності та енергозбереження.

За словами голови Великодимерської громади Анатолія Бочкарьова, ОТГ може похвалитися справжньою історією успішного залучення міжнародних інвестицій та приваблення на свою територію торгових марок світового рівня. Завдяки такому успіху, бюджет громади зріс у декілька разів.

Навчальний візит «Промисловий та рекреаційний потенціал об’єднаних територіальних громад як важелі економічного розвитку та зростання» організували ЦРМС Львівської, Київської, Черкаської та Херсонської областей, створених за підтримки Програми ULEAD з Європою та Мінрегіону України.
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