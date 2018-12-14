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На заміну старим ГОСТам – нові ДСТУ: презентація, навчання і контакти для питань

Суспільство | 14-12-2018, 11:56Коментарів: 0 0 Переглядів: 51 51    

Відповідно до Наказу № 433 від 20 грудня 2016 р. Національного Органу Стандартизації державного підприємства «Український науково – дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ) з 01.01.2019 р. втрачають дію міждержавні ГОСТи на лісоматеріали круглі. Для виконання цього Наказу, Державне агентство лісових ресурсів України видало Наказ № 910 від 30.10.2018 р. «Про заходи з впровадження національних, гармонізованих з європейськими, стандартів».
Усі державні лісогосподарські підприємства проводять навчання своїх працівників новим ДСТУ. У Львівському обласному управлінні вже провели два такі навчання із головними спеціалістами держлісгоспів.
У лісових господарствах проводять навчання зі спеціалістами, котрі приймають необроблену деревину після заготівлі та реалізовують її.
З 17 грудня розпочинаються дводенні навчання спеціалістів держпідприємств галузі у ДП «Укрцентркадриліс» (м. Боярка). Для проведення навчання залучені викладачі Національного університету біоресурсів та природокористування України (НУБіП України).
Для ознайомлення з новими ДСТУ, гармонізованих з європейськими нормами, надаємо презентаційні матеріали.
Для отримання додаткової інформації можна звертатись в обласне управління за тел. 032-297-61-21 Громяк Юрій Орестович та Кривецький Богдан Богданович.
Також подаємо координати працівників державних лісогосподарських підприємств, відповідальних за впровадження нових ДСТУ (у таблиці).
Придбати ДСТУ можна у ДП «Львівський науково – виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації», інформаційно – довідковий фонд, вул. Князя Романа, 38., кім. 307, тел. (032) 261-61-77, e-mail: fond@semesta.lviv.ua; fond.semesta@gmail.com

Відділ лісових ресурсів, машин
та технологій Львівського ОУЛМГ
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