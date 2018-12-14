Змінилися коди видів надходжень при заповненні митної декларації на автомобілі Суспільство | 14-12-2018, 13:50 0 63

З 00 год. 13 грудня 2018 року набрав чинності Закон України від 6 грудня 2018 року № 2648- VIII «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік». Закон №2648 опубліковано у газеті «Голос України» №№ 237-238 (6992-6993) 12 грудня 2018 року.

Відтак з 13 грудня 2018 року при митному оформленні транспортних засобів для їх вільного обігу на митній території України, що класифікуються за кодом товарної позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД та ввезені на митну територію України громадянами в період з 1 січня 2015 року до 25 листопада 2018 року та перебувають у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту, поміщення в які здійснювалось шляхом вчинення дій, усного декларування або декларування з використанням іншого документа, ніж митна декларація на бланку єдиного адміністративного документа (літерний код особливості переміщення – HJ), застосовуються нові коди видів надходжень:

Код виду надходження

Вид надходження

Код бюджетної класифікації

Підстава для нарахування податків та зборів

321

Мито на транспортні засоби, що були ввезені на митну територію України та поміщені в митні режими транзиту або тимчасового ввезення у період з 1 січня 2015 року до дня набрання чинності Законом України від 08 листопада 2018 року « Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів»

15011200

Закон України від 08.11.2018

№ 2611-VIII « Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів»

385

Транспортні засоби, що були ввезені на митну територію України та поміщені в митні режими транзиту або тимчасового ввезення у період з 1 січня 2015 року до дня набрання чинності Законом України від 08 листопада 2018 року « Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів»

14031200

Закон України від 08.11.2018 № 2611-VIII « Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів»

328

Податок на додану вартість з ввезених на митну територію України транспортних засобів, що були ввезені на митну територію України та поміщені в митні режими транзиту або тимчасового ввезення у період з 1 січня 2015 року до дня набрання чинності Законом України від 08 листопада 2018 року « Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів»

14070300

Закон України від 08.11.2018 № 2611-VIII « Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів»

ДФС у Закарпатській області

