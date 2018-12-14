Майже 15,5 млрд грн перераховано Львівською митницею ДФС до Державного бюджету у січні-листопаді 2018 року Суспільство | 14-12-2018, 13:51 0 68



Протягом січня-листопада 2018 року Львівською митницею ДФС перераховано до Державного бюджету 15 480,8 млн. грн. податків та зборів, що на 22,2 % або 2 808,3 млн. грн. більше, ніж за аналогічний період 2017 року.

Основними бюджетоформуючими товарами впродовж січня-листопада 2018 року є: «автомобiлi легковi» – 980,2 млн. грн. (питома вага нарахованих платежів 6,5 %); «одяг та інші вироби, що використовувалися» – 688,1 млн. грн. (питома вага нарахованих платежів 4,6 %); «продукти, що використовуються для годівлі тварин» – на 406,8 млн. грн. (питома вага нарахованих платежів 2,7 %), «прокат плоский з вуглецевої сталі» – 381,6 млн. грн. (питома вага нарахованих платежів 2,5 %), «гігієнічні прокладки, тампони, дитячі пелюшки і підгузки» – 344,5 млн. грн. (питома вага нарахованих платежів 2,3 %); «діоди, транзистори та аналогічні напівпровідникові прилади» – 297,7 млн. грн. (питома вага нарахованих платежів 2,0 %).

У листопаді Львівська митниця ДФС забезпечила надходження до Державного бюджету України митних платежів у сумі 1 591,4 млн. грн., що на 19,5 % або на 260,1 млн. грн. більше, ніж у листопаді 2017 року (1 331,3 млн. грн.) та на 14,8 % або на 277,3 млн. грн. менше, ніж у жовтні 2018 року (1 868,7 млн. грн.).

