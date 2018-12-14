14 грудня 2018 року – останній день подання заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування Суспільство | 14-12-2018, 13:52 0 97

Головне управління ДФС у Львівській області нагадує, що сьогодні, 14 грудня 2018, останній день подання заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування з I кварталу 2019 р. та розрахунку доходу за попередній календарний рік.

