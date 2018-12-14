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В області запустили мобільний додаток "Саморятівник"

Суспільство | 14-12-2018, 15:30Коментарів: 0 0 Переглядів: 62 62    

Асоціація гірських провідників «Ровінь» запустила мобільний додаток «Саморятівник», метою є підвищення рівня безпеки громадян Львівщини, в тому числі і дітей за допомогою сучасних методів та технологій для швидкого інформування та оперативного реагування на надзвичайні події.
Програма передбачає швидкий пошук людей, зокрема дітей, які загубилися на місцевості (ліс, гори, мегаполіси). Якщо особа загубилася чи їй стало погано (ногу підвернула, не може самостійно пересуватися по лісі, тощо) натиснувши кнопку в спеціальному додатку, відправляє автоматично сформоване повідомлення близьким та рідним, а також при потребі у відповідні служби (101, 102, 103, 112) в один клік.
Мобільний додаток фіксує та надсилає точні координати особи різними способами (sms, viber, e-mail, тощо). Маючи координати людини, її дуже легко знайти службам та своєчасно надати необхідну допомогу.
Після отримання сигналу від потерпілого, спецслужби можуть йому зателефонувати для з’ясування обставин. Передбачена можливість автоматичної публікації сигналу «SOS» від потерпілого на його сторінці у Facebook, щоб його небайдужі друзі допомогли спецслужбам у пошуках.
ВАЖЛИВО! Сигнал може відправлятися з не тільки через оператора мобільного зв’язку, а й через включений на телефоні GPS.
Нагадаємо, що «Асоціація гірських провідників «Ровінь» став проектом-переможцем конкурсу для громадських організацій в межах виконання Регіональної програми сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства у Львівській області на 2018-2020 роки у 2018 році.
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