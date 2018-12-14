На «Днях партнерства» громадські організації прозвітують про реалізацію проектів, які фінансувались за кошти обласного бюджету Суспільство | 14-12-2018, 15:30 0 67

18 грудня у конференц – залі «Леополіс Хол» відбудуться «Дні партнерства» інститутів громадянського суспільства, на яких представлять проекти громадських організацій - переможців конкурсу Регіональної програми сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства.

Цьогоріч переможцями конкурсу стали 34 проекти, на які отримали фінансову підтримку на конкурсних засадах. Підтримка громадських організацій на конкурсній основі показує відкритість влади та дає можливість реалізовувати суспільно-корисні проекти у Львівській області.

Також активні громадські організації, які хочуть розповісти про свою діяльність та про плани на 2019 рік можуть зареєструватись на захід, це дає можливість залучити партнерів та познайомитись із новими дієвими громадськими організаціями.

Якщо Ви не брали участь в цьогорічному конкурсі, але бажаєте презентувати діяльність своєї громадської організації заповніть форму за посиланням Інформацію потрібно заповнити до 19:00 16 грудня 2018 року та очікувати на підтвердження реєстрації.

Організатор: департамент внутрішньої та інформаційної політики Львівської обласної державної адміністрації.

Контактна особа: начальник відділу комунікацій з громадськістю департаменту внутрішньої та інформаційної політики Христина Швец, тел.: 2-999-555.

Реєстрація: о 10:00 год.

Початок: о 11:00 год.

Місце проведення: конференц – зал «Леополіс Хол» (торгова галерея «Опера Пасаж» Львів, пр. Свободи, 27, 4-й поверх).

