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Катання на ковзанах та равликові перегони: для дітей Пустомитівщини організували активне дозвілля

Суспільство | 14-12-2018, 15:32Коментарів: 0 0 Переглядів: 68 68    


Сьогодні, 14 грудня, до Дня святого Миколая для дітей з малозабезпечених сімей, що опинилися у важких життєвих обставинах, багатодітних сімей та дітей-сиріт організували активне дозвілля.
Заходи відбуватимуться щомісячно для різних категорій дітей, що опинилися у важких життєвих обставинах.
Сьогодні активний відпочинок організували для 20-ти діток з Пустомитівського району. Відтак, вони  відвідають розважальний центр «Медик», де покатаються на ковзанах.
Також  у Львівській обласній державній адміністрації діти зустрілися з першим заступником голови  облдержадміністрації Ростиславом Замлинським, з яким поспілкувалися та змогли поставити запитання, які найбільше їх цікавили.
Окрім того, відбудеться екскурсія фермерськими господарствами «Карпатський водограй», а також «Західний равлик». Зазначимо, що на останньому  відбудуться равликові перегони.
Зазначимо, що такі заходи планують організовувати регулярно впродовж 2019 року.
Заходи передбачатимуть активний туризм, зокрема, катання на лижах та тюбах у зимовий період, кінні прогулянки та екскурсії екоприродніми локаціями, сходження в гори та сплави на річках у весняну та літню пори року; екскурсії фермерськими господарствами, організація майстер-класів, воркшопів, вікторин тощо.
Організатори – управління туризму та курортів, а також служба у справах дітей Львівської обласної державної адміністрації.
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