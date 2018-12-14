Олег Синютка привітав працівників суду із професійним святом Суспільство | 14-12-2018, 15:36 0 78

Сьогодні, 14 грудня, у приміщенні Територіального управління державної судової адміністрації України у Львівській області відбулась урочиста академія з нагоди відзначення Дня працівників суду.

Працівників суду привітав голова Львівської ОДА Олег Синютка.

“Для людей важливо, щоб усі рішення, ухвалені вами, були згідно із законом, тому ніколи не розмінюйтесь на дрібниці. Це вам воздасться сторицею, бо сьогодні важливо, щоб кожен сумлінно працював на своєму місці і щоб ви статус львівської правничої школи прославляли гідними вчинками", - зазначив Олег Синютка.

Очільник Львівщини відзначив працівників суду подяками та грамотами облдержадміністрації.

Зазначимо, День працівників суду відзначають щорічно 15 грудня.

