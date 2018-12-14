Майже 729 млн грн військового збору сплатила Львівщина для підтримки української армії та підвищення обороноздатності держави за 11 місяців 2018 року Суспільство | 14-12-2018, 16:41 0 75

Як повідомили в управлінні податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС у Львівській області у січні - листопаді 2018 року платниками податків Львівщини для підтримки української армії та підвищення обороноздатності держави сплачено 728,8 млн. грн. військового збору. Це на 21 відс., або на 126,3 млн. грн. більше порівнюючи з аналогічним періодом минулого року (у січні - листопаді 2017 року – 602,5 млн. гривень).

У листопаді до державного бюджету надійшло 70,9 млн. грн. військового збору. Надходження військового збору у листопаді 2018 року перевищили минулорічні у тому ж місяці майже на 20 відс., або на 11,7 млн. грн. (у листопаді 2017 року – 59,2 млн. гривень).

