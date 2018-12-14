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У Поповицькому психоневрологічному інтернаті відкрили відділення підтриманого проживання
|Суспільство | 14-12-2018, 17:42
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Сьогодні, 14 грудня, вперше у Львівській області в Поповицькому психоневрологічному інтернаті відкрили відділення підтриманого проживання.
У відділенні підтриманого проживання для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень облаштували кухню й пральню.
Участь у відкритті взяла начальник управління соціального обслуговування департаменту соціального захисту населення Львівської облдержадміністрації Тетяна Медвідь.
Також відкрили кімнату психологічного розвантаження та релаксації.
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