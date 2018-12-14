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У Старому Самборі відкрили спортивний майданчик зі штучним покриттям
|Суспільство | 14-12-2018, 19:13
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Сьогодні, 14 грудня, у м. Старий Самбір відбулось відкриття спортивного майданчика зі штучним покриттям та відновленого тренажерного майданчика.
Зазначимо, що побудований майданчик в межах Обласної програми «Спортивний майданчик». Загальна кошторисна вартість становить 1301593 грн.
Відтак, на облаштування майданчика з обласного бюджету виділили 550 тис грн.
Головним виконавцем робіт була підрядна організація ТзОВ «Новий тартак».
Нагадаємо, що розташований спортивний майданчик зі штучним покриттям на вул. Героя України Богдана Сольчаника.
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