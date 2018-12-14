У Старому Самборі відкрили спортивний майданчик зі штучним покриттям Суспільство | 14-12-2018, 19:13 0 56

Сьогодні, 14 грудня, у м. Старий Самбір відбулось відкриття спортивного майданчика зі штучним покриттям та відновленого тренажерного майданчика.

Зазначимо, що побудований майданчик в межах Обласної програми «Спортивний майданчик». Загальна кошторисна вартість становить 1301593 грн.

Відтак, на облаштування майданчика з обласного бюджету виділили 550 тис грн.

Головним виконавцем робіт була підрядна організація ТзОВ «Новий тартак».

Нагадаємо, що розташований спортивний майданчик зі штучним покриттям на вул. Героя України Богдана Сольчаника.

