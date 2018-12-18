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В Угорщині знову протестували проти "рабського закону" і підконтрольних урядові судів
|Суспільство | 17-12-2018, 06:37
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|У неділю у Будапешті та інших містах Угорщини демонстранти вийшли на чергову акцію протесту проти проти нових змін у трудовому кодексі, який назвали "рабським законом", і судової реформи.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Зазначається, що це вже четвертий масовий виступ за тиждень.
За приблизними оцінками угорських ЗМІ, кількість демонстрантів перевищила 10 тисяч осіб.
До хвилі протестів у Будапешті приєдналися і жителі шести угорських регіонів у містах Сеґед, Дьєр, Дебрецен та інших.
"Учасники мітингу пішки подолали десятки кілометрів вулицями столиці під прапорами Угорщини і ЄС, закликаючи мешканців міста приєднуватися до акції протесту.
Серед демонстрантів - представники лівих опозиційних партій, студентські організації чи громадські активісти, які виступають проти змін, запроваджуваних правим урядом прем’єра Віктора Орбана, а також профспілки", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що пізно ввечері протестувальники прийшли на вулицю Куніґунди до будівлі Національного громадського телебачення.
"Представники опозиційних партій оприлюднили 5 пунктів вимог до уряду країни: скасування закону про підвищення щорічного ліміту понаднормових годин роботи ("закону про рабську працю"), зменшення понаднормових годин правоохоронцям, створення незалежних судів та європейської прокуратури і незалежних мас-медіа.
На вимогу протестувальників поліція пропустила в будівлю Громадського телебачення кількох депутатів парламенту від опозиційних партій, які хотіли зачитати це звернення у прямому ефірі, але охорона телестанції заявила їм, що це неможливо", - пише "Радіо Свобода".
Зазначається, що акція протесту мала практично мирний характер до пізнього вечора, коли після відмови депутатам у телевиступі і закликів у юрбі ввірватися до приміщення телебачення сталися сутички, поліція застосувала подразливий газ.
Протести в Угорщині активізувались після того, як 12 грудня парламент ухвалив зміни до трудового законодавства. Закон, які критики називають "законом про рабство", передбачає збільшення максимальної кількості понаднормових годин роботи на рік з нинішніх 250 до 400.
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