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Безпілотник ОБСЄ зафіксував 2 гаубиці бойовиків під Луганськом
|Суспільство | 17-12-2018, 06:41
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|Безпілотник СММ ОБСЄ дальнього радіуса дії 13 грудня зафіксував дві буксирувані гаубиці (2A36 "Гіацинт-Б", 152 мм) поблизу населеного пункту Нове на захід від Луганська.
Про це повідомляє українська сторона СЦКК, передає прес-центр Об'єднаних сил.
"За даними звіту СММ ОБСЄ від 15.12.2018 року, моніторинг відведення озброєння, передбачений Меморандумом, а також Комплексом заходів і Доповненням до нього, засвідчують, що озброєння та військова техніка з боку найманців збройних формувань РФ розміщуються з порушенням ліній відведення важкого озброєння", - йдеться у повідомленні.
"Такі дії окупаційної адміністрації і збройних формувань РФ вкотре демонструють стійке небажання дотримуватись Мінських домовленостей, взятих на себе зобов'язань в рамках консультацій ТКГ щодо відведення озброєння та про зацікавленість в подальшому загостренні конфлікту", - підкреслює українська сторона СЦКК.
Раніше поблизу окупованого бойовиками Луганська безпілотник спостережної місії ОБСЄ зафіксував установку з обладнанням для ведення радіоелектронної боротьби.
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