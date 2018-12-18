Безпілотник ОБСЄ зафіксував 2 гаубиці бойовиків під Луганськом Суспільство | 17-12-2018, 06:41 0 107 Безпілотник СММ ОБСЄ дальнього радіуса дії 13 грудня зафіксував дві буксирувані гаубиці (2A36 "Гіацинт-Б", 152 мм) поблизу населеного пункту Нове на захід від Луганська.



Про це повідомляє українська сторона СЦКК, передає прес-центр Об'єднаних сил.



"За даними звіту СММ ОБСЄ від 15.12.2018 року, моніторинг відведення озброєння, передбачений Меморандумом, а також Комплексом заходів і Доповненням до нього, засвідчують, що озброєння та військова техніка з боку найманців збройних формувань РФ розміщуються з порушенням ліній відведення важкого озброєння", - йдеться у повідомленні.



"Такі дії окупаційної адміністрації і збройних формувань РФ вкотре демонструють стійке небажання дотримуватись Мінських домовленостей, взятих на себе зобов'язань в рамках консультацій ТКГ щодо відведення озброєння та про зацікавленість в подальшому загостренні конфлікту", - підкреслює українська сторона СЦКК.



Раніше поблизу окупованого бойовиками Луганська безпілотник спостережної місії ОБСЄ зафіксував установку з обладнанням для ведення радіоелектронної боротьби.