Українські військові інженери вирушили до Косова Суспільство | 17-12-2018, 07:29 0 102 Підрозділ українських військових інженерів вирушив до Косова для робіт з розмінування та налагодження інфраструктури.



Про це у неділю повідомила прес-служба Міністерства оборони України.



Зазначається, що українські військові проведуть півроку у складі Багатонаціональних сил KFOR у Косово.



За словами командира українського національного контингенту майора Сергія Ковальчука, перед ротацією кожен кандидат пройшов посилену підготовку та ретельний відбір.



"Заняття були організовані не лише зі специфіки, скажімо, мінно-вибухових речовин, з якими ми там стикнемося, але й з ретельним аналізом останніх політичних та соціальних тенденцій цього регіону.



Крім англійської мови, всі наші військовослужбовці можуть привітатись, поставити елементарні запитання та повідомити про небезпеку мовою місцевого населення Косово.



Також весь особовий склад навчений надавати невідкладну першу медичну допомогу при травмах та пораненнях", - сказав він.



"Відбір до національного контингенту був дуже ретельним. На кожне місце розглядалось по кілька кандидатів.



Головними критеріями відбору до контингенту були досвід участі в бойових діях, відмінна фахова підготовка, знання іноземних мов та відсутність попередніх миротворчих місій", - йдеться у повідомленні.



"Першим завданням українських військовослужбовців у складі Багатонаціональних сил KFOR у Косово буде підготовка до відновлення однієї з магістральних доріг, яка проходить між важливими пунктами інфраструктури регіону.



Це цілий комплекс робіт як з розмінування, так і з підготовки майданчиків для роботи важкої дорожньої техніки", - підкреслили у Міноборони.



Український національний контингент знаходиться у Косово у складі міжнародних сил з підтримки миру у Косово під патронатом НАТО–KFOR. Сили KFOR були створені відповідно до Резолюції Ради Безпеки ООН та вступили в Косово 12 червня 1999 року.