ООС: Бойовики били з мінометів, БМП і гранатометів, 2 поранених Суспільство | 17-12-2018, 07:31 0 97 Минулої доби бойовики 16 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши заборонене Мінськими угодами озброєння. 2 українських військових отримали поранення. Від початку поточної доби окупанти відкривали вогонь по позиціях ОС біля Гнутового.



Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 17 грудня.



"Зокрема, ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм по позиціях ОС неподалік населеного пункту Кримське, що на Луганському напрямку, та в районі селища Водяне на Маріупольському напрямку", - підкреслили у штабі.



Крім цього, бойовики вели вогонь з БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по позиціях ОС неподалік н.п. Новолуганське, Новотроїцьке, Піски, Авдіївка, Славне, Тарамчук, Старогнатівка, Кам'янка, Чермалик, Павлопіль, Лебединське, Водяне.



За даними розвідки, 16 грудня 8 окупантів було знищено та 3 поранено.



"Протягом поточної доби ворог відкривав вогонь по позиціях українських військових біля населеного пункту Гнутове, що на Маріупольському напрямку", - йдеться у звіті.