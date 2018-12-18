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ООС: Бойовики били з мінометів, БМП і гранатометів, 2 поранених
|Суспільство | 17-12-2018, 07:31
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|Минулої доби бойовики 16 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши заборонене Мінськими угодами озброєння. 2 українських військових отримали поранення. Від початку поточної доби окупанти відкривали вогонь по позиціях ОС біля Гнутового.
Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 17 грудня.
"Зокрема, ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм по позиціях ОС неподалік населеного пункту Кримське, що на Луганському напрямку, та в районі селища Водяне на Маріупольському напрямку", - підкреслили у штабі.
Крім цього, бойовики вели вогонь з БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по позиціях ОС неподалік н.п. Новолуганське, Новотроїцьке, Піски, Авдіївка, Славне, Тарамчук, Старогнатівка, Кам'янка, Чермалик, Павлопіль, Лебединське, Водяне.
За даними розвідки, 16 грудня 8 окупантів було знищено та 3 поранено.
"Протягом поточної доби ворог відкривав вогонь по позиціях українських військових біля населеного пункту Гнутове, що на Маріупольському напрямку", - йдеться у звіті.
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