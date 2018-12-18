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Закарпатські митники виявили приховані 1050 пачок цигарок в «FIAT PUNTO»

Суспільство | 17-12-2018, 09:38Коментарів: 0 0 Переглядів: 81 81    
Закарпатські митники виявили приховані 1050 пачок цигарок в «FIAT PUNTO»
Сьогодні, працівники митниці під час поглибленого митного огляду автомобіля «FIAT PUNTO» із українською реєстрацією в пункті пропуску «Тиса» Закарпатської митниці ДФС виявили приховані від митного контролю цигарки.
Громадянин України планував перетнути кордон із Угорщиною, розмістивши 1050 пачок «COMPLIMENT 5» та «SUPER SLIMS» без акцизних марок України з маркування «FOR DUTY FREE ONLY», у спеціально виготовлених сховищах та пристосованих конструктивних ємностях.
Таким чином, громадянин України вчинив дії спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю в спеціально виготовлених сховищах.
Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого частиною 1 статті 483 Митного кодексу України.
На підставі статті 511 Митного кодексу України за протоколом про порушення митних цигарки та автомобіль вилучено.
ДФС у Закарпатській області
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