НЕВДАЛІ ВИХІДНІ Суспільство | 17-12-2018, 09:39 0 83

Нелегальних мігрантів з Марокко та Індії виявили прикордонники Львівського загону під час вихідних днів.

За інформацією місцевого жителя, прикордонники Львівського загону відділу «Рава – Руська» поблизу держрубежу затримали іноземця, який мав намір незаконно перетнути державний кордон поза пунктом пропуску. Документи, що посвідчують особу, чоловік не зміг пред’явити. Проте зі слів останнього, він є громадянином Марокко.

Наразі іноземець перебуває у відділі прикордонної служби для встановлення всіх обставин здійснення правопорушення.

Крім того, в пункті попуску «Устилуг» військовослужбовці викрили ще 2 двох нелегальних мігрантів. В мікроавтобусі «Mercedes», який прямував до Польщі через пункт пропуску «Устилуг», знаходилось двоє пасажирів без документів. Чоловік і жінка повідомили, що є громадянами Індії.

Стосовно водія транспортного засобу, громадянина України, та іноземців складено протоколи про виявлення ознак адміністративних правопорушень за ст. 202 та ст. 204-1 ч.2 відповідно.



Прес – служба Львівського прикордонного загону



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