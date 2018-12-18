|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Синоптик порадила запастись шапкою на ніс: в Україні буде морозний тиждень
|Суспільство | 17-12-2018, 10:22
| 0 94
|
|У найближчий тиждень в Україні очікуються морози, місцям сніг і мокрий сніг.
Про це у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.
За її даними, вдень у понеділок передбачається -3-8 градусів, на північному сході до -10 градусів, на півдні та в західних областях від 3 морозу до 1 тепла.
Вона додала, що на дорогах буде ожеледиця.
"Сніг та мокрий сніг пройдуть лише в західних областях", - повідомила Діденко.
Також синоптик розповіла, що у Києві 17 грудня - без опадів, на дорогах слизько. Вночі -6-9 градусів, завтра вдень -4-6 градусів.
"Тому актуальними подарунками будуть рукавиці, шапки і новомодні шапочки на носа", - породила вона.
За словами Діденко, надалі, включно з Миколаєм, в Україні буде морозно та сухо - антициклон північного походження, лише на заході підсипатиме сніг.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Закарпатські підприємці, не проґавте звітність!...
|18-12-2018, 12:25
| >>>
|49 претендентів для роботи в ГУ ДФС у Львівській області відібрано у 2018 році за підсумками конкурсів...
|18-12-2018, 12:24
| >>>
|За 11 місяців 2018 року Львівською митницею ДФС припинено майже 7,3 тисяч порушень митних правил та вилучено предметів правопорушень майже на 127,5 млн. гривень...
|18-12-2018, 11:33
| >>>
|Після похмурих днів прогнозують трохи прояснень і морозець...
|18-12-2018, 10:50
| >>>
|Місцева прокуратура на Львівщині у суді захистила права дітей на належні умови навчання...
|18-12-2018, 10:44
| >>>
|ЛКП «Зелене місто» нагородили у Києві відзнакою за досягнення у сфері екологічної безпеки...
|18-12-2018, 09:53
| >>>
|Щонайменше 80 журналістів загинули в 2018 році – "Репортери без кордонів"...
|18-12-2018, 09:44
| >>>
|