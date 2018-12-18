Синоптик порадила запастись шапкою на ніс: в Україні буде морозний тиждень Суспільство | 17-12-2018, 10:22 0 94 У найближчий тиждень в Україні очікуються морози, місцям сніг і мокрий сніг.



Про це у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.



За її даними, вдень у понеділок передбачається -3-8 градусів, на північному сході до -10 градусів, на півдні та в західних областях від 3 морозу до 1 тепла.



Вона додала, що на дорогах буде ожеледиця.



"Сніг та мокрий сніг пройдуть лише в західних областях", - повідомила Діденко.



Також синоптик розповіла, що у Києві 17 грудня - без опадів, на дорогах слизько. Вночі -6-9 градусів, завтра вдень -4-6 градусів.



"Тому актуальними подарунками будуть рукавиці, шапки і новомодні шапочки на носа", - породила вона.







За словами Діденко, надалі, включно з Миколаєм, в Україні буде морозно та сухо - антициклон північного походження, лише на заході підсипатиме сніг.