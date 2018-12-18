Підсумки 2018 року: освіта Суспільство | 17-12-2018, 11:45 0 149 Розвиток освітньої сфери у Львові — це інноваційні кабінети фізики та хімії, 3D-принтери, мультитач-панелі та інноваційна мобільна наукова лабораторія з 10 експонатів про цікаві фізичні явища. А також відкрито 25 додаткових груп у садочках. Пропонуємо короткі підсумки 2018 року.



Інвестиції в якісні умови навчання дітей. На проведення ремонтів і придбання обладнання місто виділило 181 млн грн. Відремонтовано санвузли — у 13, басейн — у 1, харчоблок — у 1, покрівлі — у 10, спортивні майданчики — у 3 навчальних закладах. Придбано обладнання на 13,5 млн грн. Замінено вікна у 20 навчальних закладах.

Придбано 20 мультибордів, обладнання для 20 кабінетів фізики, 3D принтери для 31 навчального закладу. За 2 млн грн закуплено мобільну наукову лабораторію з 10 експонатів про цікаві фізичні явища.



У 2019 році планується придбати ще 91 мультиборд, 34 3D принтери, 10 кабінетів фізики, 10 кабінетів віртуальної реальності, 10 лінгафонних кабінетів, 5 кабінетів робототехніки.





Додаткові групи для дітей. Відкрито 25 додаткових груп, до кінця року відкриють ще 13 груп (вул. Дорога Кривчицька, 3 — 3 групи, вул. Копистинського, 14 — 3 групи, вул. Бортнянського, 12 — 4 групи).

До 2020 року буде відновлено 30 додаткових груп для 800 дітей (ЗДО № 111 (вул. Виговського, 1-а) — 6 груп, ЗДО № 102 (вул. Медової Печери, 13) — 7 груп, ЗДО № 97 (вул. Дністерська, 25) — 4 груп, ЗДО № 96 (вул. Клепарівська, 31) — 4 груп, вул. Білогорща, 2-а — 5 груп, вул. Сяйво, 16 — 2 групи, вул. Чижевського, 43 — 2 групи).





Кращі за результатами ЗНО. 17 випускників отримали найвищі бали за результатами ЗНО з базових дисциплін. 15 учнів отримали 200 балів і 2 учнів — 400 балів. Усі абітурієнти, які здобули 200 та 400 балів, отримали грошову винагороду від міста по 2 тис грн та 10 тис грн відповідно.



Підтримка вчителів. До Дня працівника освіти проведено виплату винагороди педагогічним працівникам у розмірі 80% від фонду оплати праці за посадовими окладами. Продовжено реалізацію Програми «Успішний педагог», участь у якій беруть педагогічні працівники шкіл, садочків та позашкілля. 85 переможцям буде виплачено грошову винагороду по 25 тис грн. у грудні 2018 року.



Львів науковий. У 2018 році надано підтримку 11 науковим конференціям (загальна сума 250 тис. грн.). А також 10 львівських талановитих вчених отримали премії у розмірі по 25 тис. грн.



Обдаровані діти. Кращі 16 учнів отримали від міста по 10 тис грн за хороші результати у навчанні.



Оздоровлення дітей. Проведено 44 табори з денним перебуванням для понад 5 тис дітей шкільного віку. Організовано оздоровлення 991 дитини пільгової категорії. Оздоровленням та відпочинком за кошти державного та обласного бюджетів охоплено 606 дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

У садках організовано безкоштовне харчування для 1122 дітей, батьки яких є чи були учасниками АТО, а у школах — для 2443 учнів. У ЗДО організовано безкоштовне харчування для 3040 дітей із багатодітних родин та для 6390 учнів, а також безкоштовним харчуванням забезпечено 31 627 учнів 1−4 класів ЗЗСО.





Нові освітні заклади. Відновлено ЗДО № 156 на 12 груп, що у м. Винники. Заклад розрахований на 400 дітей. У відновлення приміщень Львівська міська рада у 2016 році виділила 7,1 млн грн, у 2017 році — 12 млн грн, у 2018 році — 20 млн грн.

У місті запрацювали дві приватні школи — «Школа дружня до дитини «Сихів» на вул. Довженка, 12, та школа ThinkGlobal на вул. Зеленій, 115а.





Підтримка приватних шкіл та садочків. Львів першим в Україні запровадив фінансову підтримку приватним школам та садочкам — в розмірі 30% від встановленого нормативу бюджетного забезпечення однієї дитини (учня) на відповідний бюджетний рік. Таке фінансування вже отримують 11 навчальних закладів.

У 2019 році передбачене на реалізацію Програми фінансування близько 3 млн грн.



Фінансування профтехосвіти. Для успішної роботи закладів професійної (професійно-технічної) освіти міським бюджетом було передбачено понад 280 млн грн.



У 2019 році для фінансування закладів профтехосвіти міста передбачено понад 300 млн.