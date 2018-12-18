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Мешканців Львівщини запрошують зустріти День святого Миколая в музеях та театрах
|Суспільство | 17-12-2018, 13:52
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Департамент з питань культури, національностей та релігій Львівської обласної державної адміністрації запрошує жителів та гостей Львівщини відсвяткувати День святого Миколая в музеях, театрах та концертних установах.
На Львівщині з нагоди свята відбудеться безліч цікавих вистав, таких як: «Фізкультура для Баби Яги» за участі Святогого Миколая, «Малюк і Карлсон» за участі Святого Миколая, «Пригоди у країні казок на Миколая»; міні-мюзікл «Рукавичка», Казка про Святого Миколая, Зимова історія кота зі Святим Миколаєм, «Чарівна ніч»,
Окрім того, усіх охочих запрошують на інтерактивну екскурсію «Гість з неба», майстер – клас «Санчата для Миколая», мистецьку подію «Модний Миколай», показ молодих дизайнерів, мюзикл «Миколай крокує до нас».
Із детальним переліком мистецьких заходів можна ознайомитися тут, а також тут.
Довідково:
День Святого Миколая — свято з особливим шармом. За легендою, Миколай був покровителем не тільки дітей, а й мандрівників. Православна гілка християнства дане свято відзначає 19 грудня, а католицька трохи раніше — 6 грудня (католики всі свята з постійними датами святкують на 13 днів раніше, враховуючи різницю між юліанським і григоріанським календарем).
Під покров Миколая потрапляють не лише дітлахи, які у ніч на 19 грудня терпляче чекають від святого дарунків. Угодник Бога ділиться своєю опікою також зі студентами, мандрівниками, водіями, торговцями та моряками. У народі ще кажуть, що святий Миколай береже людей і від стихійного лиха, особливо на воді.
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