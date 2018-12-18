Мешканців Львівщини запрошують зустріти День святого Миколая в музеях та театрах Суспільство | 17-12-2018, 13:52 0 100

Департамент з питань культури, національностей та релігій Львівської обласної державної адміністрації запрошує жителів та гостей Львівщини відсвяткувати День святого Миколая в музеях, театрах та концертних установах.

На Львівщині з нагоди свята відбудеться безліч цікавих вистав, таких як: «Фізкультура для Баби Яги» за участі Святогого Миколая, «Малюк і Карлсон» за участі Святого Миколая, «Пригоди у країні казок на Миколая»; міні-мюзікл «Рукавичка», Казка про Святого Миколая, Зимова історія кота зі Святим Миколаєм, «Чарівна ніч»,

Окрім того, усіх охочих запрошують на інтерактивну екскурсію «Гість з неба», майстер – клас «Санчата для Миколая», мистецьку подію «Модний Миколай», показ молодих дизайнерів, мюзикл «Миколай крокує до нас».

Із детальним переліком мистецьких заходів можна ознайомитися тут, а також тут.

Довідково:

День Святого Миколая — свято з особливим шармом. За легендою, Миколай був покровителем не тільки дітей, а й мандрівників. Православна гілка християнства дане свято відзначає 19 грудня, а католицька трохи раніше — 6 грудня (католики всі свята з постійними датами святкують на 13 днів раніше, враховуючи різницю між юліанським і григоріанським календарем).

Під покров Миколая потрапляють не лише дітлахи, які у ніч на 19 грудня терпляче чекають від святого дарунків. Угодник Бога ділиться своєю опікою також зі студентами, мандрівниками, водіями, торговцями та моряками. У народі ще кажуть, що святий Миколай береже людей і від стихійного лиха, особливо на воді.

