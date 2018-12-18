В області активно поповнюють бібліотечні фонди Суспільство | 17-12-2018, 13:53 0 78

В області діє Комплексна програма розвитку культури Львівщини на 2018 - 2020 роки затверджена на сесії Львівської обласної ради.

Як повідомили у департаменті з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА, закупили 12 195 примірників книг (1 578 назви) на суму 1 мільйон 620 тисяч гривень, з них 9 117 примірників книг для районних публічних бібліотек на суму 1 млн 168 тис 450 грн.

“Окрім того, департамент закупив 650 настільних ігор «Мандрівка Україною», 798 книг (133 комплекти) шеститомного видання творів Романа Іваничука, 40 книг Українська дивізія ''Галичина'' (Львівщина): історія, спогади, світлини, 3-томне видання 84 (книги), Енциклопеції «Наукове товариство ім.Шевченка», 125 книг альманаху ЗУНР «За Україну за її волю» та 1309 примірників книги «У вогняному кільці. Оборона Луганського аеропорту» видавництва «Фоліо» для публічних бібліотек області”, - зазначила директор департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА Мирослава Туркало.

За її словами, до кінця року департамент закупить та поширить серед усіх районів, міст обласного значення та ОТГ 1309 примірників книги о. Ореста-Романа Сала «Прагнення волі» видавництва «Коло» та 2862 примірників книги «Західно-Українська народна республіка 1919-1923» видавництва «Манускрипт-Львів». Разом 4 171 примірників книг на суму 676 тис грн.

