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На Львівщині майже 120 тисяч осіб отримали компенсації завдяки монетизації невикористаної субсидії
|Суспільство | 17-12-2018, 13:53
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В області завершується часткова монетизація залишків невикористаних субсидій на оплату опалення.
До органів соціального захисту населення звернулось 117 376 одержувачів житлової субсидії з 136 323 (86,1 %), за компенсацією частини невикористаної субсидії за економе споживання електричного та газового індивідуального опалення на загальну суму майже 73 млн грн.
Як повідомили у департаменті соціального захисту населення, станом на сьогодні компенсацію одержали 116 597 одержувачів на загальну суму 72,2 млн грн, які надійшли з Державного бюджету України. При цьому середній розмір виплати по області становить 617,45 грн.
Нагадаємо, субсидіантам, які вели енергоефективне домогосподарство, для отримання коштів необхідно було з 1 липня до 1 листопада 2018 року подати заяву у місцеве управління соціального захисту населення, на підставі якої здійснюватиметься виплата грошової винагороди за енергоефективність. Підприємства – надавачі послуг з газо-, електропостачання до 1 червня поточного року надали органам соціального захисту населення поіменні списки осіб, які мають суми невикористаної субсидії
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