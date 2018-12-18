На Львівщині майже 120 тисяч осіб отримали компенсації завдяки монетизації невикористаної субсидії Суспільство | 17-12-2018, 13:53 0 87

В області завершується часткова монетизація залишків невикористаних субсидій на оплату опалення.

До органів соціального захисту населення звернулось 117 376 одержувачів житлової субсидії з 136 323 (86,1 %), за компенсацією частини невикористаної субсидії за економе споживання електричного та газового індивідуального опалення на загальну суму майже 73 млн грн.

Як повідомили у департаменті соціального захисту населення, станом на сьогодні компенсацію одержали 116 597 одержувачів на загальну суму 72,2 млн грн, які надійшли з Державного бюджету України. При цьому середній розмір виплати по області становить 617,45 грн.

Нагадаємо, субсидіантам, які вели енергоефективне домогосподарство, для отримання коштів необхідно було з 1 липня до 1 листопада 2018 року подати заяву у місцеве управління соціального захисту населення, на підставі якої здійснюватиметься виплата грошової винагороди за енергоефективність. Підприємства – надавачі послуг з газо-, електропостачання до 1 червня поточного року надали органам соціального захисту населення поіменні списки осіб, які мають суми невикористаної субсидії

