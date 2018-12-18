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Право на пільги для учасників АТО та членів їх сімей

Суспільство | 17-12-2018, 15:15Коментарів: 0 0 Переглядів: 99 99    

Податковим кодексом України (далі – ПКУ) передбачено деякі преференції для учасників антитерористичної операції на сході України. Зокрема, відповідно до статті 165 ПКУ не оподатковуються доходи учасника бойових дій під час проведення АТО, отримані як благодійна допомога відповідно до вимог Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації». Передбачено пільгу і для самих благодійників – не оподатковуються доходи, отримані ними для надання благодійної допомоги учасникам АТО. Водночас не оподатковуються доходи у вигляді благодійної допомоги, наданої міжнародними благодійними організаціями особам, що проживають на території проведення АТО або особам, які вимушено її покинули.
Відповідно до статті 164 ПКУ пенсії людей, які стали інвалідами під час АТО, а також пенсії, які надаються членам сімей загиблих через АТО, не підлягають оподаткуванню. Від оподаткування військовим збором звільняються доходи у вигляді грошового забезпечення на час безпосередньої участі особи в антитерористичній операції. При цьому безпосередня участь особи в АТО має бути документально підтверджена посвідченням учасника бойових дій.
Крім того, не включається до оподатковуваного доходу благодійна допомога, що надається згідно з підпунктом 165.1.54 пункту 165.1 статті 165 ПКУ у будь-якій сумі (вартості), яка надається платникам податку, для закупівлі або у вигляді спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів), технічних засобів спостереження, лікарських засобів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення чи інших товарів (робіт, послуг) за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, чи для оплати (компенсації) вартості лікарських засобів, донорських компонентів, виробів медичного призначення, технічних та інших засобів реабілітації, платних послуг з лікування, забезпечення виробами медичного призначення, технічними та іншими засобами реабілітації, послуг медичної реабілітації, санаторно-курортного оздоровлення.
Також за рішеннями місцевих рад учасникам АТО можуть надаватися пільги зі сплати податку на майно. Відповідно до статті 281 ПКУ від сплати земельного податку звільняються ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (далі – Закон). Відповідно до норм Закону учасники антитерористичної операції – це особи, визнані учасниками бойових дій, які звільняються від сплати земельного податку. При цьому звільнення від сплати земельного податку, передбачене для такої категорії фізичних осіб, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм, зокрема:
1) для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 гектари;
2) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах – не більш як 0,25 гектара, в селищах – не більш як 0,15 гектара, в містах – не більш як 0,10 гектара;
3) для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара;
4) для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара;
5) для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара.
Для звільнення від сплати земельного податку, особа яка має підстави для отримання пільг повинна надати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки заяву довільної форми та документи, що посвідчують її право на пільгу, зокрема, посвідчення «Учасник бойових дій».
ДФС у Закарпатській області
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