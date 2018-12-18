У Новояворівську свободівці виконали прохання дітей-сиріт до Миколая Суспільство | 17-12-2018, 15:16 0 117

Напередодні Дня Святого Миколая члени Новояворівської міської організації ВО «Свободи» традиційно завітали до дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування.

Цього року свободівці виконали побажання та прохання діток, які вони написали у своїх листах до Святого Миколая. Тож діти отримали іграшки, одяг, спортивне взуття та солодощі.

«День Святого Миколая є одним із улюблених усіма дітьми свят. Діти вірять у Миколая, пишуть листи з побажаннями та щиро чекають його приходу.

А ми, своєю чергою, віримо, що Господь ніколи не покине цих дітей, котрі за своє коротке життя вже відчули холодний подих долі. Нехай Бог щедро обдарує їх своїми ласками!» – зазначив голова Новояворівської міської організації ВО «Свобода» Ігор Ікавий.



Прес-служба Львівської обласної організації ВО «Свобода»

