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У Новояворівську свободівці виконали прохання дітей-сиріт до Миколая
|Суспільство | 17-12-2018, 15:16
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Напередодні Дня Святого Миколая члени Новояворівської міської організації ВО «Свободи» традиційно завітали до дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування.
Цього року свободівці виконали побажання та прохання діток, які вони написали у своїх листах до Святого Миколая. Тож діти отримали іграшки, одяг, спортивне взуття та солодощі.
«День Святого Миколая є одним із улюблених усіма дітьми свят. Діти вірять у Миколая, пишуть листи з побажаннями та щиро чекають його приходу.
А ми, своєю чергою, віримо, що Господь ніколи не покине цих дітей, котрі за своє коротке життя вже відчули холодний подих долі. Нехай Бог щедро обдарує їх своїми ласками!» – зазначив голова Новояворівської міської організації ВО «Свобода» Ігор Ікавий.
Прес-служба Львівської обласної організації ВО «Свобода»
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