|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Школяр із Борислава став переможцем Всеукраїнського конкурсу музикантів
|Суспільство | 17-12-2018, 18:56
| 0 88
|
Всеукраїнський відкритий конкурс баяністів-акордеоністів «Візерунки Прикарпаття» завершився в Дрогобичі. Упродовж трьох днів за право називатися найкращим змагалися учасники із України і з-за кордону.
Диплом І ступеня виборов вихованець Бориславської дитячої школи мистецтв Максим Костик. Усіх учасників було розділено за віковими категоріями. Серед 24 конкурсантів Максим став найкращим. Для юного музиканта ця перемога є першою.
Крім музикантів з України, в Дрогобичі, на «Візерунках Прикарпаття» виступали цього року акардеоністи із Білорусі, Литви, Чехословаччини та Італії.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Закарпатські підприємці, не проґавте звітність!...
|18-12-2018, 12:25
| >>>
|49 претендентів для роботи в ГУ ДФС у Львівській області відібрано у 2018 році за підсумками конкурсів...
|18-12-2018, 12:24
| >>>
|За 11 місяців 2018 року Львівською митницею ДФС припинено майже 7,3 тисяч порушень митних правил та вилучено предметів правопорушень майже на 127,5 млн. гривень...
|18-12-2018, 11:33
| >>>
|Після похмурих днів прогнозують трохи прояснень і морозець...
|18-12-2018, 10:50
| >>>
|Місцева прокуратура на Львівщині у суді захистила права дітей на належні умови навчання...
|18-12-2018, 10:44
| >>>
|ЛКП «Зелене місто» нагородили у Києві відзнакою за досягнення у сфері екологічної безпеки...
|18-12-2018, 09:53
| >>>
|Щонайменше 80 журналістів загинули в 2018 році – "Репортери без кордонів"...
|18-12-2018, 09:44
| >>>
|