Школяр із Борислава став переможцем Всеукраїнського конкурсу музикантів Суспільство | 17-12-2018, 18:56 0 88



Всеукраїнський відкритий конкурс баяністів-акордеоністів «Візерунки Прикарпаття» завершився в Дрогобичі. Упродовж трьох днів за право називатися найкращим змагалися учасники із України і з-за кордону.



Диплом І ступеня виборов вихованець Бориславської дитячої школи мистецтв Максим Костик. Усіх учасників було розділено за віковими категоріями. Серед 24 конкурсантів Максим став найкращим. Для юного музиканта ця перемога є першою.

Крім музикантів з України, в Дрогобичі, на «Візерунках Прикарпаття» виступали цього року акардеоністи із Білорусі, Литви, Чехословаччини та Італії.

