Профспілка працівників ГУ ДФС Закарпаття відзвітувала про роботу і переобрала керівництво Суспільство | 17-12-2018, 20:36 0 103

В Ужгороді відбулась звітно-виборча конференція членів Закарпатської обласної організації профспілки працівників територіальних органів Головного управління ДФС у Закарпатській області. Учасники підсумували результати п’ятирічної роботи, переобрали правління профспілки та визначили подальші напрямки діяльності.

У звітно-виборчій конференції взяли участь Олександр Кислиця, голова Центральної Ради Всеукраїнської профспілки працівників органів ДФС, Юрій Сакалош, заступник начальника Головного управління ДФС у Закарпатській області, керівництво та члени Обласної Ради профспілки, а також делегати від первинних профспілкових організацій.

Варто зазначити, що обласну організацію наразі представляє 665 членів профспілки – працівників ГУ ДФС області.

Діяльність Закарпатської обласної організації профспілки працівників територіальних органів Головного управління ДФС у Закарпатській області спрямована на вирішення питань соціального та правового захисту членів профспілки, створення належних умов праці, оздоровлення членів профспілки їх сімей та дітей, забезпечення сприятливих умов для належного виконання функціональних обов’язків працівниками податкових органів області.

За словами Марії Мегели, голови Обласної ради профспілки, на оздоровлення членів профспілки, їх сімей та дітей протягом звітного періоду використано 65,9 тис. грн. Крім цього надані матеріальні допомоги на лікування, поховання, потерпілим від стихійного лиха 67 членам профспілки на суму 79,4 тис грн. Культурно-спортивну роботу профінансовано із профспілкового бюджету на понад 178 тис. грн.

Варто зазначити, що після обговорення питань порядку денного конференції за результатами голосування Марію Мегелу переобрано головою Обласної ради профспілки на 5 річний термін.

ДФС у Закарпатській області

