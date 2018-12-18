У ВР пропонують оголосити 15 грудня державним святом Суспільство | 18-12-2018, 06:42 0 80 Верховній Раді пропонують запровадити нове державне свято 15 грудня - День духовної єдності України.



Про це пише Радіо Свобода.



Позафракційний народний депутат Сергій Міщенко пропонує доповнити цією датою статтю 73 Кодексу законів про працю України, яка визначає святкові і неробочі дні.



Як повідомлялося, у суботу об'єднавчий собор обрав митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія (Думенка) на пост предстоятеля єдиної Української православної церкви.



Вселенський патріарх Варфоломій запросив новообраного предстоятеля Православної церкви України Епіфанія на вручення томосу до Стамбула 6 січня.