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У ВР пропонують оголосити 15 грудня державним святом
|Суспільство | 18-12-2018, 06:42
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|Верховній Раді пропонують запровадити нове державне свято 15 грудня - День духовної єдності України.
Про це пише Радіо Свобода.
Позафракційний народний депутат Сергій Міщенко пропонує доповнити цією датою статтю 73 Кодексу законів про працю України, яка визначає святкові і неробочі дні.
Як повідомлялося, у суботу об'єднавчий собор обрав митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія (Думенка) на пост предстоятеля єдиної Української православної церкви.
Вселенський патріарх Варфоломій запросив новообраного предстоятеля Православної церкви України Епіфанія на вручення томосу до Стамбула 6 січня.
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