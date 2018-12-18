ООС:Бойовики здійснили 7 обстрілів за добу і зазнали втрат Суспільство | 18-12-2018, 07:54 0 88 Минулої доби російські окупаційні війська 7 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.





Про це повідомляє прес-центр ООС.



Опорні пункти українських військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі населеного пункту Кримське на Луганському напрямку, в районі населеного пункту Луганське на Світлодарському напрямку, поблизу населених пунктів Мар'їнка, Тарамчук, Славне - на Донецькому напрямку, а також в районі селища Гнутове на Маріупольському напрямку.



Внаслідок бойових дій жоден український військовий не постраждав.



За даними розвідки, 17 грудня одного окупанта було знищено та 4 поранено.



Протягом поточної доби ворог відкривав вогонь по позиціях українських військових в районі селища Славне на Донецькому напрямку, а також в районі населеного пункту Чермалик на Маріупольському напрямку.



Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби немає.