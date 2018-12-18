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ООС:Бойовики здійснили 7 обстрілів за добу і зазнали втрат
|Суспільство | 18-12-2018, 07:54
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|Минулої доби російські окупаційні війська 7 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.
Про це повідомляє прес-центр ООС.
Опорні пункти українських військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі населеного пункту Кримське на Луганському напрямку, в районі населеного пункту Луганське на Світлодарському напрямку, поблизу населених пунктів Мар'їнка, Тарамчук, Славне - на Донецькому напрямку, а також в районі селища Гнутове на Маріупольському напрямку.
Внаслідок бойових дій жоден український військовий не постраждав.
За даними розвідки, 17 грудня одного окупанта було знищено та 4 поранено.
Протягом поточної доби ворог відкривав вогонь по позиціях українських військових в районі селища Славне на Донецькому напрямку, а також в районі населеного пункту Чермалик на Маріупольському напрямку.
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби немає.
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