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Щонайменше 80 журналістів загинули в 2018 році – "Репортери без кордонів"
|Суспільство | 18-12-2018, 09:44
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|Щонайменше 80 журналістів та інших працівників ЗМІ вбили цього року в період до 1 грудня через їхню професійну діяльність.
Про це йдеться у річному звіті міжнародної правозахисної організації "Репортери без кордонів", оприлюдненому 17 грудня, повідомляє DW з посиланням на dpa.
Більш ніж половина з цих журналістів загинули в п'яти країнах: Афганістані – 15 убитих представників ЗМІ, Сирії – 11, Мексиці – 9, Ємені – 8 та Індії – 6.
У США цього року також загинули шестеро журналістів, четверо з них – під час нападу на місцеву газету Capital Gazette у штаті Меріленд.
Згідно зі звітом, понад половину журналістів – 49 осіб – вбили цілеспрямовано через їхню професійну діяльність.
"Репортери без кордонів" також повідомили про 36 журналістів, які загинули за межами кризових регіонів світу. Ідеться передусім про Мексику. Багато з убитих там журналістів писали про корупцію чи наркозлочинність.
Із 348 представників ЗМІ, які нині перебувають за ґратами, понад половина опинилася в ув'язненні у п'яти країнах: Китаї, Єгипті, Туреччині, Ірані та Саудівській Аравії.
"Репортери без кордонів" зазначає, що близько 150 з ув'язнених не є професійними журналістами. Зокрема, в Китаї можна потрапити за ґрати просто за пост у соцмережі.
У звіті також критикують ситуацію в Саудівській Аравії та нещодавнє вбивство журналіста Джамаля Хашоггі.
Минулого року, за даними "Репортерів без кордонів", щонайменше 65 працівників ЗМІ в усьому світі загинули у зв'язку зі своєю журналістською діяльністю.
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