Щонайменше 80 журналістів загинули в 2018 році – "Репортери без кордонів" Суспільство | 18-12-2018, 09:44 0 67 Щонайменше 80 журналістів та інших працівників ЗМІ вбили цього року в період до 1 грудня через їхню професійну діяльність.



Про це йдеться у річному звіті міжнародної правозахисної організації "Репортери без кордонів", оприлюдненому 17 грудня, повідомляє DW з посиланням на dpa.



Більш ніж половина з цих журналістів загинули в п'яти країнах: Афганістані – 15 убитих представників ЗМІ, Сирії – 11, Мексиці – 9, Ємені – 8 та Індії – 6.



У США цього року також загинули шестеро журналістів, четверо з них – під час нападу на місцеву газету Capital Gazette у штаті Меріленд.



Згідно зі звітом, понад половину журналістів – 49 осіб – вбили цілеспрямовано через їхню професійну діяльність.



"Репортери без кордонів" також повідомили про 36 журналістів, які загинули за межами кризових регіонів світу. Ідеться передусім про Мексику. Багато з убитих там журналістів писали про корупцію чи наркозлочинність.



Із 348 представників ЗМІ, які нині перебувають за ґратами, понад половина опинилася в ув'язненні у п'яти країнах: Китаї, Єгипті, Туреччині, Ірані та Саудівській Аравії.



"Репортери без кордонів" зазначає, що близько 150 з ув'язнених не є професійними журналістами. Зокрема, в Китаї можна потрапити за ґрати просто за пост у соцмережі.



У звіті також критикують ситуацію в Саудівській Аравії та нещодавнє вбивство журналіста Джамаля Хашоггі.



Минулого року, за даними "Репортерів без кордонів", щонайменше 65 працівників ЗМІ в усьому світі загинули у зв'язку зі своєю журналістською діяльністю.